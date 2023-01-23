Совмин ввел правила выдачи льготных кредитов на обучение в белорусских вузах

Опубликовано: 23.01.2023 12:29 , Обновлено: 23.01.2023

Совет министров Беларуси опубликовал постановление № 39 от 18 января 2023 года, в котором определил правила предоставления льготных кредитов на обучение в высших учебных заведениях. А также ввел гранты на учебу (но не для всех).

Документ называется «О регулировании вопросов в сфере образования, предоставлении субсидий и финансировании расходов организаций». В нем утвердили три положения — о льготном кредите, о грантах на обучение и о ресурсных центрах.

Льготные кредиты

Согласно документу, граждане Беларуси имеют право получить льготный кредит только на первое высшее образование.

Его выдают студентам, которые поступили на платное обучение в дневной форме в:

государственные вузы;

вузы потребительской кооперации;

вузы Федерации профсоюзов.

Льготный кредит нужно оформлять после поступления в «Беларусбанке» — на самого студента или его родителя с постоянным доходом. Банк должен принять решение в течение 10 рабочих дней и перечислить средства на счет вуза.

Чтобы получить кредит, нужно, чтобы среднедушевой доход на каждого члена семьи в течение предыдущих 12 месяцев не превышал 350% бюджета прожиточного минимума (сейчас не больше 1189 рублей).

Ставка по льготному кредиту составляет 50% ставки рефинансирования (еще 50% банку должно возместить государство).

Также в постановлении прописано, что, если студента отчислят, кредит придется вернуть в течение года. К тому же, за все время пользования деньгами начислят дополнительные проценты — до полного размера ставки рефинансирования (то есть процентов придется выплатить вдвое больше, причем всю сумму сразу в течение месяца после отчисления).

Гранты на обучение

Во втором положении документа Совмин ввел возможность получить образование в белорусских вузах и ссузах за счет грантов. Однако это доступно только иностранным гражданам или лицам без гражданства.

Получить грант иностранцам можно в учреждениях образования, которые финансируются из республиканского бюджета по результатам специального отбора.

Необходимым условием заключения договора о подготовке является наличие документа, удостоверяющего личность, визы и договора обязательного медицинского страхования, оформленных в порядке, установленном законодательством.

Ресурсные центры

Также, согласно постановлению, детские сады, школы и воспитательно-оздоровительные учреждения смогут создавать на своей базе ресурсные центры.

Их цель — инновационное развитие. В центрах собираются проводить различные олимпиады, конкурсы, семинары и другие мероприятия, внедрять принципы инклюзии, новые образовательные технологии и методики.