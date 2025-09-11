США сняли санкции с «Белавиа»

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Опубликовано: 11.09.2025 14:19 , Обновлено: 11.09.2025

Соединённые Штаты Америки сняли санкции с белорусской авиакомпании «Белавиа». Об этом на встрече в Минске заявил специальный представитель Президента США Дональда Трампа Джон Коул. Кадры встречи показал телеграм-канал «Пул Первого».

«Я хочу совершенно официально сейчас здесь заявить, что мы сняли санкции с „Белавиа“. Это официально», — сообщил Коул. По его словам, решение принято непосредственно Президентом Трампом после «очень продуктивного» телефонного разговора с Президентом Беларуси 15 августа.

Говоря о снятии санкций, как рассказал спецпредставитель, Трамп поручил «сделать это немедленно». Коул также заявил, что снятие санкций уже утверждено всеми профильными ведомствами, включая Государственный департамент, а также министерства торговли и финансов США.

Авиакомпания «Белавиа» находилась под санкциями США с 2023 года. Ограничительные меры в отношении компании стали вводить после посадки самолёта Ryanair в Минске в 2021 году.

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