До 5000 рублей. Минский часовой завод позвал белорусов на работу. Что нужно делать?

Опубликовано: 14.05.2024 19:41 , Обновлено: 14.05.2024

Telegraf.news посмотрел, какие вакансии на портале государственной службы занятости разместил Минский часовой завод. Предприятие предложило должности с зарплатами от 1200 до 5000 рублей.

Так, Минский часовой завод ищет двух токарей шестого разряда. От кандидатов требуется общее среднее образование и опыт работы от трех лет. Пообещали зарплату размером 2000 рублей и двухсменный режим работы.

Такую же зарплату ( 2000 рублей) предприятие готово платить фрезеровщику шестого разряда. Вакантно также два места, соискатель должен иметь общее среднее или профессионально-техническое образование и опыт работы от трех лет. Режим работы для фрезеровщиков - тоже двухсменный.

Еще Минский часовой завод разместил вакансию оператора станков с программным управлением пятого разряда. Требования к кандидату - общее среднее или профессионально-техническое образование и также опыт работы от трех лет. Для этой позиции пообещали зарплату размером от 1200 до 1600 рублей.

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Кроме того, предприятие ищет наладчика станков и манипуляторов с программным управлением шестого разряда. Зарплата для этой должности - от 1800 до 2500 рублей. Соискатель должен иметь общее среднее образование и опыт работы от трех лет на станках HAAS, FANUC. Режим работы для наладчика двухсменный.

Зарплату от 3500 до 5000 рублей Минский часовой завод пообещал главному бухгалтеру. И требований к кандидату больше:

высшее образование (экономическое либо финансовое),

опыт работы от трех лет главным бухгалтером, заместителем главного бухгалтера в крупных предприятиях по производству готовой продукции, оптовой и розничной торговли,

уверенное знание бухгалтерского учета и налогового кодекса,

практическое знание всех участков бухгалтерского учета.

И еще одна вакансия от предприятия - наладчик автоматов и полуавтоматов шестого разряда. Вакантны три места, зарплата - от 1600 до 2000 рублей. Соискатель должен иметь среднее специальное образование и опыт работы от одного года.

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