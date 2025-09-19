"От 10 000 — это нормально???" — Стоимость отдыха на Нарочи на Новый год разделила белорусов на 2 лагеря

Опубликовано: 19.09.2025 15:30 , Обновлено: 19.09.2025

Белоруска удивилась ценам на отдых в одной из агроусадеб на озере Нарочь и рассказала об этом в соцсети Threads. Ее пост вызвал бурную реакцию среди пользователей. Причем, мнения разделились: одни назвали стоимость "неадекватной", а другие заявили, что это не цены высокие, а люди просто не могут себе это позволить.

“Как вы считаете, отдых на Новый год в Нарочи от 10 000 на семью - это нормально???? Или 0 все же лишний?” — спросила она и показала сообщение от представителей агроусадьбы “Наносы Отдых”.

[inf]“Наносы Отдых” — это этно-культурный туристический комплекс. Он находится в районе национального парка Нарочанский, на берегу озера Нарочь. Все гостевые домики расположены в непосредственной близости от водоема. Среди услуг - конный клуб, яхт-клуб, прокат квадроциклов и снегоходов, кинотеатр и другое.[/inf]

В нем сказано, что стоимость Мещанского дома на 6 человек на 5 дней в новогодние праздники (с 31 декабря по 4 января) — 16 тыс. рублей, Общинного на 4 человека - 10 тыс. рублей. Также указаны цены на дополнительное место и дополнительное питание.

В комментариях люди разделились на два лагеря.

“Кошмар, за 4 дня 4500€, это совсем неадекват”, — написала одна из пользовательниц Threads.

“Так а вы в Дубай на Новый год за эти деньги не хотите?” — предложила другая.

“Даже комментировать не хочу, просто [ужас]”, — отметила третья.

А вот еще один читатель заявил: “Это не цены высокие, это вы не можете себе это позволить. Спрос рождает предложение”.

“Цены не выставляют по уровню адекватности. Их выставляют по спросу. Будут снимать за 50.000, значит и продавать будут за 50) Я только рада, что у людей есть возможность не глядя столько заплатить за праздники. Здорово же”, — выразил мнение кто-то.

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За неделю в санатории — 7600 BYN

Позже еще одна белоруска поделилась похожим постом в Threads. Ее “шокировала” стоимость в санатории “Приозерный”, что также находится на Нарочи.

По словам женщины, цена путевки на неделю 2 взрослых и 2 детей — 7.600 BYN за неделю, “при этом детям без лечения”.

Этот пост также вызвал резонанс.

“Я в Исландию за эти деньги съезжу и обратно с посещением голубой лагуны и лавовых полей”, — отметил один из комментаторов.

“Тот случай, когда узнаешь стоимость путёвки, понимаешь, что у ты совершенно здоров! ? Лучше немного добавить и отправиться в экспедицию на поиски Титаника)”, — пошутил второй.

Третий подчеркнул: “Какой спрос - такое и предложение ??‍♂️ Там почти всегда все забронировано. А санаторий очень хороший”.

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