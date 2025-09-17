«А что будет на Новый год?» - Продавцы показали многочасовые очереди на склад WB под Минском

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Опубликовано: 17.09.2025 16:26 , Обновлено: 17.09.2025

Белорусские клиенты популярной торговой площадки Wildberries стали жаловаться на задержки своих заказов. Некоторым приходится ждать доставки по 2 недели. Продавцы показали в TikTok, в чём кроется возможная причина тому - огромные очереди на склад компании под Минском, в Щомыслице.

Сразу несколько продавцов пожаловалось в TikTok на многочасовые очереди, в которых им приходится простаивать, чтобы выгрузить свой товар, который в последствии уже развозят по пунктам выдачи товаров по всей Беларуси.

Так, один из продавцов в своём видеообращении к Wildberries пожаловался на то, что на приёмку товара от продавцов работает только одна рампа, из-за чего ему пришлось дожидаться выгрузки 8 небольших коробок больше часа.

Автор другого ролика наглядно показала, на сколько растянулась очередь из машин продавцов, ожидающих выгрузки своих товаров. По словам комментаторов ролика, грузовикам с паллетами от селлеров приходится простаивать в очередях по 6-8 часов.

Ещё один продавец решил, что с утра ситуация будет не столь критичной и приехал к складу к 5:30 утра, но эта хитрость не сработала. Судя по всему, очереди к рампам склада Wildberries не иссякают даже ночью. По словам мужчины, такая ситуация на минском складе наблюдается последние 2 недели, но с чем это связано, не уточнил.

Судя по комментариям, именно в последние 2 недели стали жаловаться на задержки заказов и покупатели.

“А вот оно что… Не знаю, как у кого, но у меня доставки стали задерживаться. На день, а то и на два”, - пожаловалась одна из зрительниц.

“Мы уже вторую неделю ждём, пока приедет наш заказ, на WB говорят, что склады забиты, подождите ещё пару дней”, - написала другая клиентка компании.

Другие селлеры в комментариях также назвали одну из возможных причин проблемы - большие скидки, объявленные торговой площадкой, из-за чего резко возросло число заказов. “А склад не резиновый”, - отметила автор одного из роликов.

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Другие отметили, что для растущих объёмов продаж популярной площадке следовало бы наладить более обширный конвейер на приёмку товара.

“Выгрузка еще ладно, они еще сортируют уже сутки. Вчера отвезла, сегодня повезу новую партию, а они еще не отсортировали вчерашнее. Хуже чем на Новый год!” - пожаловалась на слишком медленную работу склада одна из продавцов.

Судя по комментариям, мысль о том, как будет работать склад во время традиционных сезонных распродаж и в преддверии зимних праздников вселяет ужас во многих продавцов.

“Интересно, а что будет на новогодние праздники?” - задалась вопросом одна из зрительниц, на что автор ролика так и назвала складывающуюся ситуацию - “репетицией Нового года”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) на прошлой неделе сообщило, что расторгло с одной из самых популярных торговых площадок в Беларуси Wildberries соглашение о сотрудничестве, заключённое в июле 2024 года.

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