"Я аж поперхнулась" — Арендная квартира за $350 в Минске с санузлом без стены вызвала недоумение
Белорусы нашли объявление о сдаче двухкомнатной квартиры в Минске за 350 долларов (1063руб.) в месяц. Однако условия проживания привели многих в недоумение.
Так, первой фотографии квартиры показала пользовательница Threads Анастасия. На кадрах видно, что в санузле нет одной стены, да и в целом комната требует ремонта.
“Я должна этим поделиться. Владелец сказал, что с детьми можно, но с животными нежелательно”, — написала она.
Этот пост набрал более 1200 лайков и 300 комментариев.
“Возможно, он прав. Животным тут будет небезопасно”, — выразил один из пользователей свое мнение.
“Все условия) Плита, ванна есть… Кровать думаю тоже… Что еще нужно? ?” — написал второй.
Третий удивился: “Да ладно? Это реальное объявление?”
“Я аж поперхнулась. И ничего же не смущает)”, — поделился четвертый.
А кто-то посчитал, что квартира выглядит “приемлемо”.
Согласно объявлению, квартира находится на улице Садовой в Минске. На фотографиях также видны еще две комнаты, есть диван, гладильная доска с утюгом, шкаф, плита, холодильник и чайник.
На Минщине продают дом с вышиванками
Тем временем в деревне Тетеревец Клецкого района Минской области за 6000 долларов продают деревенский дом, полный рушников, скатертей, наволочек, простыней с яркой вышивкой.
«Вы представляете, им по пятьдесят лет. И что самое интересное я узнал – в загашнике еще вышиванки есть», – рассказал пользователь с ником dorogadomoy88, опубликоваший видео этого дома в TikTok.