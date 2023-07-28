От 1,2 рубля за кило помидоров. Где в Беларуси можно уже закупиться овощами для закаток?

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Опубликовано: 28.07.2023 10:21 , Обновлено: 08.08.2024

Конец июля уверенно приближает белорусов к сезону массовых заготовок овощей на зиму. Далеко не у всех есть дачи и приусадебные участки, да и у многих счастливых владельцев последних погодные аномалии в этом году серьёзно подпортили урожай. Поэтому многие планируют овощами закупаться и с нетерпением ждут, когда цены на сезонную продукцию пойдут вниз. Посмотрели, по чём сейчас белорусы могут купить помидоры, огурцы, перцы, а также ягоды и фрукты.

Если в магазинах и на городских рынках цены на помидоры ещё уверенно держатся на уровне 4-6 рублей, на огурцы - в районе 3 рублей, то на оптовых рынках уже можно закупаться сезонными овощами для зимних закаток по более приятным ценам.

Так, на прилавках оптового рынка «Новый Лебяжий» в деревне Таборы под Минском можно увидеть огромное разнообразие помидоров разных сортов.Цена на них стартует от 1,2 рубля , но в среднем по рынку держится на уровне 1,5−2,2 рубля. Жёлтые томаты-сливки, которые в магазинах не найти дешевле 5,5 рубля, здесь можно купить по 3 рубля за кило.

Видеообзором на цены на сезонные овощи в Таборах за 27 июля поделился популярный TikTok-блогер @andrestyle7.

[link href=“https://www.tiktok.com/@andrestyle7?refer=embed” title=“@andrestyle7” target=“_blank” rel=“noopener”] @andrestyle7 [/link][link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7245298819372436229?refer=embed” title=” оригинальный звук - Андрей” target=“_blank” rel=“noopener”] оригинальный звук - Андрей [/link]

Судя по обзору блогера, начали падать на рынке и цены на огурцы - самые дешёвые уже можно найти по 1,5 рубля . Килограмм перца , пригодного для зимних заготовок, на рынке в Таборах можно найти за 2 рубля , ярко-оранжевый и красный толстостенный перец продают по более высокой цене -от 4,5 рубля.

Приемлемые цены на рынке на цветную капусту - 2,8 рубля за кило, редис - 3 рубля за кило и молодой картофель - от 30 копеек за мелкий и до 80 копеек за крупный.

Большая разбежка цен традиционно на зелень: зеленый лук в перьях продают по 4 - 11 рублей, салат — по 6 - 7,5 рубля, салат-ромен — по 9 рублей, базилик — по 35 рублей за кило. Здесь же можно приобрести пряные травы для консервации - за большой пучок продавцы просят всего 4 рубля.

На рынке по-прежнему можно закупиться голубикой , хотя цена неё постепенно растёт: если в начале сезона за кило этой ягоды просили в среднем 9 рублей, то сейчас придётся отдать уже не меньше 11 рублей . Появилась на прилавках также ежевика . Цены на неё стартуют от 12,5 рубля .

[link href=“https://www.tiktok.com/@andrestyle7?refer=embed” title=“@andrestyle7” target=“_blank” rel=“noopener”] @andrestyle7 [/link][link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7245265169703045894?refer=embed” title=” оригинальный звук - Андрей” target=“_blank” rel=“noopener”] оригинальный звук - Андрей [/link]

Что касается фруктов, цены на заморские персики и нектарины не падают: крупный парагвайский персик - 7,5 рубля за кило, помельче — по 6,2 и 5 рублей, нектарины - по 5,1 и 7,5 рубля за кило. Абрикосы продают по 6,2−6,5 рубля, яблоки - по 2,2 рубля, а самый дешёвый виноград можно найти на рынке по 7 рублей за кило.

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