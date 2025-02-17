«Острый кадровый дефицит» — Маргелов объяснил, почему считает, что главам исполкомов пока рано назначать директоров частных предприятий

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Опубликовано: 17.02.2025 10:09 , Обновлено: 17.02.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко 6 февраля предложил председателям исполкомов управлять частным сектором в районе и нести за него ответственность. Журналисты Telegraf.news пообщались с директором Минского столичного союза предпринимателей и работодателей (МССПиР) Виктором Маргеловым и узнали, как бизнес относится к такой инициативе.

Виктор Маргелов считает, что о возможных последствиях реализации такой инициативы вести речь рано. По его словам, одной из главных проблем является «острый кадровый дефицит». Нехватка квалифицированных специалистов в регионах затрудняет процесс управления предприятиями, в том числе частными, со стороны местных властей, и замену руководителей, даже в случае признания их работы неудовлетворительной.

Руководитель МССПиР отметил, что сейчас в регионах Беларуси и так идет активное взаимодействие местных властей с частным бизнесом. По его словам, несмотря на отсутствие формального назначения местными органами управления руководителей частных предприятий, “влияние региональных исполкомов остается значительным”.

“При этом сегодня местные власти вовлечены в работу с бизнесом, в том числе помогая решать его текущие проблемы. Например, в случае сбоев в поставках товаров предприниматели обращаются за содействием к региональным исполкомам, которые пытаются регулировать ситуацию, взаимодействуя с поставщиками и регуляторами. Осенью прошлого года подобные меры особенно ярко проявились в решении проблем с поставками яиц”, — заметил Маргелов.

Эксперт подчеркнул, что нововведение может создать условия для значительного повышения результатов совместной работы государства и частного сектора в регионах. Это может произойти в случае реализации хорошо продуманных стратегических планов развития регионов, где “субъекты частного предпринимательства на добровольной основе участвуют в скоординированной деятельности по их реализации”. Для этого важно поддерживать высокий уровень доверия между бизнесом и властью на всех уровнях.

“Пока окончательные выводы о возможных изменениях в управлении частным бизнесом на региональном уровне делать рано. Даже при введении новых механизмов потребуется как минимум полгода, чтобы отработать их на практике и оценить эффективность”, — резюмировал Маргелов.

Ранее Telegraf.news сообщал о том, что глава белорусского государства предложил главам райисполкомов управлять частным сектором.

«Кое-кто не наелся либерализма» — Лукашенко предложил главам райисполкомов управлять частным сектором

Также Telegraf.news сообщал о том, что Александр Лукашенко еще раньше, на заседании президиума Всебелорусского народного собрания (ВНС) 19 ноября предложил председателям райисполкомов согласовывать и назначать руководителей частных структур.

Лукашенко предложил главам исполкомов назначать руководителей частных организаций