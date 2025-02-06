"Кое-кто не наелся либерализма" - Лукашенко предложил главам райисполкомов управлять частным сектором

Опубликовано: 06.02.2025 12:28 , Обновлено: 06.02.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании 6 февраля предложил председателям исполкомов управлять частным сектором в районе и нести ответственность за него. К слову, схожую инициативу глава государства озвучивал уже в ноябре 2024 года.

По словам Лукашенко, “некоторые категории граждан” “очень неоднозначно восприняли” предложение об ответственности председателей исполкомов за управление частным сектором. “У нас получается, что частник - это вообще не государство, это государство в государстве”, - считает президент.

При этом, продолжил он, государство “очень рассчитывает” на частника. “И их роль, особенно в производстве, также будет повышена. Ну так председатель райисполкома должен по основному своему функционалу управлять, требовать и нести ответственность одинаково как за частный, так и за государственный сектор. И это касается прежде всего кадров”, - [link href=“https://president.gov.by/ru/events/sovesanie-po-voprosam-soversenstvovania-pravovogo-regulirovania-statusa-predsedatela-ispolkoma-bazovogo-urovna” target=“_blank” rel=“noopener”] процитировала [/link] главу государства его пресс-служба.

Фото: president.gov.by

“Это жестокое мое требование. От этого никто не должен уходить, рассуждая и болтая языком о каком-то либерализме. У нас кое-кто еще не наелся этого либерализма”, - сказал Лукашенко.

Фото: president.gov.by

Он считает, что решения исполкома и его председателя “должны быть окончательными и обсуждению не подлежать”, чтобы главе райисполкома не пришлось “ходить кланяться к руководителям частного сектора” для решения задач.

Ранее Telegraf.news писал, что Лукашенко на заседании президиума Всебелорусского народного собрания (ВНС) 19 ноября предложил председателям райисполкомов согласовывать и назначать руководителей частных структур. “Председатель есть председатель. Он должен заниматься всем. Ничего страшного, если он в каком-то смысле будет назначать, утверждать, согласовывать руководителей частных структур”, - утверждал тогда глава государства.

Лукашенко предложил главам исполкомов назначать руководителей частных организаций