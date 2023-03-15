Австрийский владелец Приорбанка планирует уход из Беларуси - Falter

Опубликовано: 15.03.2023 17:59 , Обновлено: 27.03.2023

Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank строит планы ухода с белорусского и российского рынков. Она является основательницей и владельцем белорусского "Приорбанка".

[info_b]Райффайзен СИС Риджен Холдинг ГмбХ (Raiffeisen CIS Region Holding GmbH), Австрия принадлежит 87,74% акций белорусского “Приорбанка”. [/info_b]

По неофициальным данным австрийского издания Falter, Raiffeisen Bank (RBI) намерен произвести обмен с российским “Сбером”. Тот получит все активы австрийцев в России и Беларуси. В обмен те заберут европейские активы российского банка в Европе.

«Сбербанк России получает право требования дивидендов и/или субординированные кредиты от RBI или, альтернативно, Райффайзен Банк Беларусь», — процитировало Falter документ с заседания правления. А вот российская редакция Forbes сообщила, что в Raiffeisen Bank такую возможность назвали «теоретическими рассуждениями», а любые решения будут согласовывать с властями Австрии.

В то же время, издание Falter утверждает, что такие планы уже получили внутри австрийской банковской группы название “Красная птица”. Согласно этому проекту, все активы “Сбера” в Европе перейдут под контроль созданной компании Red Bird. Все из-за санкций со стороны США, введенных в отношении российского банка. Речь может идти об активах стоимостью римерно на €2 млрд.