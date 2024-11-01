"Они с золотыми нитями?" - Белоруска показала в TikTok джинсы за 2640 рублей. У комментаторов возникли вопросы

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Опубликовано: 01.11.2024 21:15 , Обновлено: 01.11.2024

Белоруска опубликовала в TikTok ролик, в котором показала джинсы за 2640 рублей в магазине минского торгового центра. Конечно, это брендовая вещь - от Versace. Но многие комментаторы не поняли, за что такие деньги.

Причем джинсы не подошли девушке по росту. “Мой рост - 170, но прибавьте каблук. А дальше что? Купить за $800 и бежать обрезать?” - задалась вопросом она.

Осталась также недовольна посадкой джинсов. “Фигуру они точно не украшают”, - заметила автор видео, добавив, что в магазине с брендовой одеждой никого из покупателей, кроме нее, не было.

“Аж интересно стало. Чем джинсы за $800 отличаются от джинсов за $8?” - поинтересовалась одна комментаторша.

“Ну, за $8 могут красить все вокруг и попу делать плоской, а за $800 - греть ваше самолюбие”, - ответили ей.

«Даже у Versace ниже» — В TikTok показали цены на конфискованную брендовую обувь в Беларуси. Комментаторы поспорили

“Они с золотыми нитями? Ибо не понятно, как формируется цена”, - также озадачилась другая пользовательница TikTok.

“За что 2 тысячи? Самые обычные джинсы, только что Versace”, - написала третья.

Кто-то же заверил, что и бесплатно не нужна такая вещь: “Ну вот честно”.

Ранее Telegraf.news писал, что в TikTok опубликовали два ролика, в которых показали, что и по каким ценам предложили купить в минских магазинах конфиската. Так, в первом диапазон — от 0,8 рубля за чехлы на телефоны до 859 за брендовые кроссовки. Во втором — только “роскошь”: нашелся и кошелек Dolce & Gabbana за 997 рублей, и куртка Prada за 6515.

Куртка — 6515 рублей, блузка — 6,7. В TikTok показали цены в минских магазинах конфиската