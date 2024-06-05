Огурцы – 80 коп., помидоры – 4,5 руб. В Брестском исполкоме озвучили закупочные цены на сезонные овощи. Почем на рынке?
В главном управлении торговли и услуг Брестского облисполкома озвучили закупочные цены на первые ранние овощи в местных тепличных комплексах. Посмотрели, за сколько белорусские производители отгружают свежий урожай в начале июня и почём эти овощи оказываются на прилавках местных рынков и магазинов.
По данным главного управления торговли и услуг Брестского облисполкома, ежегодно в теплицах региона производят порядка 15 тыс. тонн свежих овощей. Речь идёт как о фермерских хозяйствах и тепличных комбинатах, так и о личных подсобных хозяйствах, которые сдают свою продукцию заготовителям на оптово-закупочном рынке в агрогородке Ольшаны, сообщило агентство БелТА.
По данным на 4 июня, закупочные цены за килограмм свежих овощей в регионе были следующими:
- огурцы - 80 копеек,
- капуста - 90 копеек,
- кабачки - 50-60 копеек,
- томат розовый - 6 рублей,
- томат красный - 4,5 рубля.
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В региональном управлении торговли и услуг отметили, что цены на первые ранние овощи “всегда высокие”, но в высокий сезон, по мере сбора урожая, их стоимость неизменно снижается и к началу июня цены на центральном рынке Бреста следующие:
- огурцы - 3 - 4 рубля,
- помидоры - от 6,8 рубля.
Примерно такие же цены можно увидеть в магазинах крупнейших белорусских торговых сетей - от 3 до 4 рублей за огурцы и от 5,85 до 10 рублей за томаты белорусского производства. Почему при закупочной цене огурцов в 80 копеек их розничная цена возрастает в 4-5 раз, доходя до 4 рублей, в главном управлении торговли и услуг Брестского облисполкома не пояснили.
Между тем, на оптовом рынке «Новый Лебяжий» в деревне Таборы под Минском 4 июня уже можно было найти свежие парниковые огурцы, хоть и не отборные, а так называемые “нестандартные”, по 1 рублю за кило, а цены на белорусские томаты стартовали от 4,5 рубля . Однако, отметим, что речь идёт о ценах на оптовые закупки, а не розницу.
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