Огурцы – 80 коп., помидоры – 4,5 руб. В Брестском исполкоме озвучили закупочные цены на сезонные овощи. Почем на рынке?

🎥 Видео

Опубликовано: 05.06.2024 10:10 , Обновлено: 05.06.2024

В главном управлении торговли и услуг Брестского облисполкома озвучили закупочные цены на первые ранние овощи в местных тепличных комплексах. Посмотрели, за сколько белорусские производители отгружают свежий урожай в начале июня и почём эти овощи оказываются на прилавках местных рынков и магазинов.

По данным главного управления торговли и услуг Брестского облисполкома, ежегодно в теплицах региона производят порядка 15 тыс. тонн свежих овощей. Речь идёт как о фермерских хозяйствах и тепличных комбинатах, так и о личных подсобных хозяйствах, которые сдают свою продукцию заготовителям на оптово-закупочном рынке в агрогородке Ольшаны, сообщило агентство БелТА.

По данным на 4 июня, закупочные цены за килограмм свежих овощей в регионе были следующими:

огурцы - 80 копеек,

капуста - 90 копеек,

кабачки - 50-60 копеек,

томат розовый - 6 рублей,

томат красный - 4,5 рубля.

Почём свежие овощи доезжают до белорусских потребителей?

В региональном управлении торговли и услуг отметили, что цены на первые ранние овощи “всегда высокие”, но в высокий сезон, по мере сбора урожая, их стоимость неизменно снижается и к началу июня цены на центральном рынке Бреста следующие:

огурцы - 3 - 4 рубля,

помидоры - от 6,8 рубля.

Примерно такие же цены можно увидеть в магазинах крупнейших белорусских торговых сетей - от 3 до 4 рублей за огурцы и от 5,85 до 10 рублей за томаты белорусского производства. Почему при закупочной цене огурцов в 80 копеек их розничная цена возрастает в 4-5 раз, доходя до 4 рублей, в главном управлении торговли и услуг Брестского облисполкома не пояснили.

Между тем, на оптовом рынке «Новый Лебяжий» в деревне Таборы под Минском 4 июня уже можно было найти свежие парниковые огурцы, хоть и не отборные, а так называемые “нестандартные”, по 1 рублю за кило, а цены на белорусские томаты стартовали от 4,5 рубля . Однако, отметим, что речь идёт о ценах на оптовые закупки, а не розницу.

Клубника подешевела в белорусских магазинах на 6 рублей за неделю. Где можно купить уже по 4,9 рубля?

Ранее Telegraf.news рассказывал, что в минувшие выходные на столичном Комаровском рынке продавали белорусские огурцы, почти в три раза дороже клубники. Если свежую ягоду можно было купить там по 7-15 рублей за кило, то за уникальные огурцы, которые “опыляют специальные пчёлы”, продавец из Пинского района просил все 40 рублей за кило.

Огурцы — 40 рублей, черешня — 30. Что почём продают на столичной «Комаровке»?