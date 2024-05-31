Клубника подешевела в белорусских магазинах на 6 рублей за неделю. Где можно купить уже по 4,9 рубля?

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Опубликовано: 31.05.2024 15:19 , Обновлено: 25.04.2025

С приближением лета цены на свежую клубнику неуклонно падают и сейчас достигли того уровня, когда ароматная ягодка уже не стоит больше, чем килограмм мяса. Посмотрели, как изменились цены на клубнику за неделю и где можно купить её по самой низкой цене.

Так, в белорусских магазинах, где цены на ягоды обычно выше, чем на рынках, за минувшую неделю клубника подешевела сразу на 6 рублей. Если неделю назад за килограмм свежей ягодки в популярном у белорусов сервисе «Е-доставка» просили 20,99 рубля, то к пятнице, 31 мая, цена опустилась до менее шокирующих карман рядового покупателя 14,99 рубля .

Цены на клубнику в Беларуси пошли вниз. Где уже можно купить по 8 рублей?

Однако, на рынке закупаться клубникой по-прежнему выгоднее. Так, оптовые цены то рынке «Новый Лебяжий» в деревне Таборы под Минском на прошлой неделе стартовали от 13 рублей, а на этой неделе - уже на 4 рубля дешевле, от 9 рублей. Впрочем, некоторые оптовые продавцы готовы были отдавать свой товар всего по 6,5 рубля за кило. Такие цены указал TikTok-блогер @andrestyle7 в своём очередном видеобзоре от 30 мая.

Заметно подешевела клубника и на столичном Комаровском рынке - средний диапазон цен там сейчас, по данным агентства Sputnik, составляет 6 - 12 рублей, в зависимости от сорта, а самую мелкую клубнику можно найти уже и по 4,9 рубля за кило.

Кроме того, на прилавках уже начала появляться и первая земляника , правда, пока по очень высоким ценам - от 15 рублей за маленький стаканчик и от 30 рублей за большой.

Пошли вниз цены и в белорусских регионах. Так, на рынке «Кірмаш Палескі» в Барановичах её уже продают по 5 - 10 рублей.

Ранее Telegraf.news сообщил, что в одном из столичных магазинов жительница Минска обнаружила редкие специи, за пакетик которых просят 6,24 рубля. И это даже не за грамм! Вес одной пачки составляет 0,12 грамма — так сказано на ценнике. Чуть ниже надпись гласит, что за килограмм такой приправы придётся отдать 52 тысячи белорусских рублей.

Приправа по цене автомобиля. В магазинах Минска нашли специи, килограмм которых стоит 52 тысячи рублей