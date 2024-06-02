Огурцы — 40 рублей, черешня — 30. Что почём продают на столичной "Комаровке"?
На календаре июнь, а значит, настало время клубники. А ещё — свежих огурцов, помидоров, молодого картофеля и прочих овощей и фруктов. Что почём сейчас продают на столичном Комаровском рынке? Сколько просят за стакан лисичек, а сколько — за импортную черешню?
Самые шумные ряды на сезонном рынке те, где продают клубнику. Что только не пишут на ценниках продавцы, чтобы описать свой товар: “мёд”, “сказка”, “бомба”, “огонь”, “супер”. Людей много, спрос большой.
“Ещё несколько часов назад продавал клубнику “Фантазию” по 35 рублей, сейчас уже по 25. Привёз 60 килограммов, то, что видите, это остатки. Если к вечеру всё не купят, буду отдавать по 10 рублей”, — рассказал один из продавцов на рынке.
Цены на фрукты и ягоды (за 1 килограмм):
- клубника — от 7 до 15 рублей;
- малина — 50 рублей;
- крыжовник — 45 рублей;
- голубика — от 40 до 70 рублей;
- персик — от 7 до 25 рублей;
- нектарин — от 7 до 16 рублей;
- черешня — от 22 до 30 рублей;
- слива — 25 рублей;
- арбуз — 8 рублей.
Кроме самой востребованной сейчас ягоды — клубники — почти каждый покупатель выбирает помидоры и огурцы. У последних при этом наблюдается немалая разбежка в цене (от 3 до 40 рублей). Интересно, за что такие деньги?
“У меня есть огурцы по 5 и 10 рублей, но все почему-то обращают внимание на эти за 40. Они очень вкусные, их опыляют специальные пчёлы. Таких нигде не найдёте”, – заверил продавец из Пинского района.
Овощи на столичной “Комаровке” сейчас продают по следующим ценам:
- кабачки – от 2,5 до 4 рублей;
- капуста – от 2 до 2,5 рублей;
- помидоры – от 8 до 15 рублей;
- огурцы – от 3 до 40 рублей;
- молодой картофель – от 3,5 до 6 рублей;
- морковь – 7 рублей.
Кроме того, на рынке продают лисички — 10 рублей за стакан, редис — 3 рубля за пучок, зелёный лук — 1 рубль за 100 граммов, жимолость — 12 рублей за пол-литра и спаржу — 10 рублей за пучок, передало агентство Smart Press.
Ранее Telegraf.news писал, что белорус опубликовал в TikTok видео, где пожаловался на один из столичных магазинов. Суть претензии заключалась в неправильно наклеенном ценнике, который “выдавал” одну колбасу за другую. Если бы мужчина не заметил оплошность, ему пришлось бы переплатить 6 белорусских рублей.
«Проверяйте ценники» — Белорус пожаловался на неправильную маркировку колбасы и чуть не переплатил 6 рублей