Огурцы — 40 рублей, черешня — 30. Что почём продают на столичной "Комаровке"?

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Опубликовано: 02.06.2024 14:26 , Обновлено: 02.06.2024

На календаре июнь, а значит, настало время клубники. А ещё — свежих огурцов, помидоров, молодого картофеля и прочих овощей и фруктов. Что почём сейчас продают на столичном Комаровском рынке? Сколько просят за стакан лисичек, а сколько — за импортную черешню?

Самые шумные ряды на сезонном рынке те, где продают клубнику. Что только не пишут на ценниках продавцы, чтобы описать свой товар: “мёд”, “сказка”, “бомба”, “огонь”, “супер”. Людей много, спрос большой.

“Ещё несколько часов назад продавал клубнику “Фантазию” по 35 рублей, сейчас уже по 25. Привёз 60 килограммов, то, что видите, это остатки. Если к вечеру всё не купят, буду отдавать по 10 рублей”, — рассказал один из продавцов на рынке.

Фото: Екатерина Асомчик

Цены на фрукты и ягоды (за 1 килограмм):

клубника — от 7 до 15 рублей;

малина — 50 рублей;

крыжовник — 45 рублей;

голубика — от 40 до 70 рублей;

персик — от 7 до 25 рублей;

нектарин — от 7 до 16 рублей;

черешня — от 22 до 30 рублей;

слива — 25 рублей;

арбуз — 8 рублей.

Фото: Екатерина Асомчик

Кроме самой востребованной сейчас ягоды — клубники — почти каждый покупатель выбирает помидоры и огурцы. У последних при этом наблюдается немалая разбежка в цене (от 3 до 40 рублей). Интересно, за что такие деньги?

“У меня есть огурцы по 5 и 10 рублей, но все почему-то обращают внимание на эти за 40. Они очень вкусные, их опыляют специальные пчёлы. Таких нигде не найдёте”, – заверил продавец из Пинского района.

Фото: Екатерина Асомчик

Овощи на столичной “Комаровке” сейчас продают по следующим ценам:

кабачки – от 2,5 до 4 рублей;

капуста – от 2 до 2,5 рублей;

помидоры – от 8 до 15 рублей;

огурцы – от 3 до 40 рублей;

молодой картофель – от 3,5 до 6 рублей;

морковь – 7 рублей.

Кроме того, на рынке продают лисички — 10 рублей за стакан, редис — 3 рубля за пучок, зелёный лук — 1 рубль за 100 граммов, жимолость — 12 рублей за пол-литра и спаржу — 10 рублей за пучок, передало агентство Smart Press.

Ранее Telegraf.news писал, что белорус опубликовал в TikTok видео, где пожаловался на один из столичных магазинов. Суть претензии заключалась в неправильно наклеенном ценнике, который “выдавал” одну колбасу за другую. Если бы мужчина не заметил оплошность, ему пришлось бы переплатить 6 белорусских рублей.

«Проверяйте ценники» — Белорус пожаловался на неправильную маркировку колбасы и чуть не переплатил 6 рублей