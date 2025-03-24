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Опубликовано: 24.03.2025 15:27 , Обновлено: 24.03.2025

В TikTok завирусились видео, снятые в минском микрорайоне Уручье, на котором запечатлена длинная очередь на маршрутные такси, следующие в направлении Борисова и Жодино. Автор видео, опубликованного 22 марта, уточнил, что снято оно именно в субботу, то есть в выходной день.

На кадрах, снятых, по всей видимости, из окна многоэтажного дома, видно, как немалое количество человек выстроилось в очереди, ожидая посадки. Причём голос за кадром насчитал «несколько сотен».

Стоит отметить, что проблема с транспортом, следующим по маршруту Минск — Борисов (Жодино), далеко не нова. Ранее подобные очереди наблюдались на станции метро «Восток», а теперь, в связи с сокращением маршрута автобусов до «Уручья», стали появляться и там.

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В комментариях к видео в TikTok пользователи обсуждали возможные причины возникновения таких очередей и нежелание людей, стоящих в очереди, пользоваться железнодорожным транспортом. Этот факт вызвал особенно бурное возмущение у комментаторов.

«В это время пятая электричка уехала», — вот пример одного из многих однотипных сообщений.

Один из комментаторов на это ответил, что добираться на маршрутке быстрее, чем на электричке: «Все умные такие! На электричке 1ч 40м, а на маршрутке 1 час. После 12 часов на работе домой хочется побыстрее». Правда, тут же возникает закономерный вопрос о времени, которое придётся потратить стоя в очереди.

Комментаторы вспомнили и об отменах скоростных электричек. Другие пользователи указали на то, что не во все районы Борисова и Жодино удобно добираться по железной дороге: «В Борисове и Жодино нет метро. На многие улицы на электричке не удобно совсем, потом либо автобус в городе ждать, либо пилить ещё пешком полчаса минимум».

«Они тоже полные едут», — ответил кто-то из пользователей про электрички.

Одна из пользовательниц высказала предположение, что очередь могла быть связана с проведением 22 марта «всебелорусского дня открытых дверей» в вузах, а также с возвращением студентов домой.

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«Объясните, почему именно в Борисов вечно эти очереди, а в другие города всё адекватно по бронированию», — задал ещё один вопрос в тему другой пользователь.

[obnovleno_b]Уже после публикации в «Миноблпассажиртрансе» заявили, что задержек с отправлением транспорта в Борисов и Жодино не было. «Транспорт там насыщен: автобусы и маршрутки отправлялись каждые 5 минут», — заверил заместитель директора Сергей Яцынович.

По его словам, очередь образовалась из-за того, что посадка пассажиров занимает время. «Поток людей вышел из метро и выстроилась очередь», — пояснил он. «Автобусы и маршрутки подъезжали один за другим. Задержка была лишь когда люди заходили и рассчитывались за проезд».

Он также отметил, что в выходные на этом маршруте работает дополнительный транспорт, а также предположил, что причиной огромной очереди могли стать студенты и школьники.

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Журналист Telegraf.news, к слову, ознакомился с тарифами и расписанием. Действительно, автомобильный транспорт ходит практически без перерывов с утра до ночи. Электрички имеют значительные промежутки между отправлениями. Это означает, что в непредвиденный момент быстрее добраться до нужного города на автобусе.