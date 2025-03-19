В Беларуси объявили день открытых дверей для школьников. Где пообещали полевую кухню, а где - встречу с профессорами?

Опубликовано: 19.03.2025 15:49 , Обновлено: 19.03.2025

В Беларуси 22 марта состоится единый день открытых дверей в высших и средних специальных учебных заведениях. Это значит, что в ближайшую субботу все потенциальные абитуриенты и их родители смогут попытаться узнать подробности об учебе в интересующих заведениях. Впрочем, кого-то из школьников в этот день позвали в ... милицию.

Выпускников школ в разных заведениях решили привлекать по-разному. Где-то даже пообещали полевую кухню и выставку оружия. Другие же сделали упор на посещение лабораторий и встречу с профессорами, а ещё успешными выпускниками.

Так, в Академии связи Беларуси, пообещали, что с 11:00 22 марта по адресу Минск, Ф.Скорины, 8/2 проведут встречи с заведующими кафедр, а ещё устроят посещение лабораторий и учебных аудиторий.

В витебском же филиале учреждения образования “Белорусская государственная академия связи” мероприятия начнутся с 12:00. В остальном же программа очень похожа:

встреча с представителями приемной комиссии по вопросам поступления

встреча с представителями администрации по вопросам образовательного процесса

встреча с организациями-заказчиками кадров

посещение лабораторий и учебных кабинетов Витебского филиала.

Кого позвали в милицию?

С вузами и ссузами решили конкурировать в Гродненском УВД. Там позвали школьников 10 и 11 классов на свой день открытых дверей. В милиции пообещали, что он начнется 22 марта в 10:00 на базе ОМОН УВД.

Для участников мероприятия пообещали выставку оружия и специальных средств, автотранспорта органов внутренних дел.

“На месте проведения будет работать полевая кухня и продемонстрированы показательные выступления ГАИ, ОМОН, Департамента охраны”, - заверили в милиции Грозненской области.

Впрочем, основная идея единого дня открытых дверей - всё-таки выбор будущего учебного заведения. В государственной Академи образования уточнили, что “будущие студенты и их родители по всей стране” в субботу, 22 марта, смогут получить информацию о специальностях, условиях поступления, стипендиях и задать интересующие вопросы.

[inf]Подробную программу на этот день в интересующих вузах смотрите на официальных сайтах учебных заведений.[/inf]

Ранее Telegraf.news писал, что в преддверии Дня Конституции министр образования Андрей Иванец встретился со школьниками и ответил на вопрос, волнующий многих родителей и учеников. Ждут ли школьную программу изменения?

Министр образования ответил, появятся ли в белорусских школах новые предметы