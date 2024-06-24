В Минске изменили точку отправления маршруток на Жодино и Борисов. Где теперь будут очереди?

Опубликовано: 24.06.2024 16:02 , Обновлено: 13.11.2024

ОАО "Миноблавтотранс" сообщило, что с 10 июня планируется изменить место отправления маршруток в направлении Жодино и Борисова. В пресс-службе организации пояснили, что решили это сделать "с целью снижения нагрузки" на остановку "Станция метро "Восток", откуда раньше отправлялся транспорт.

Так, с 10 июля транспорт междугородного маршрута №500Э “Минск — Борисов” и пригородных маршрутов №471С/472С/2473СК/2473аСК “Минск — Жодино” будет отправляться с остановки “Станция метро “Уручье”. Также перевозчик обратил внимание, что для междугородного маршрута №500Э “Минск — Борисов” отменяется движение на участке в столице от АС “Славинского” до станции метро “Уручье”.

Билеты на указанные маршруты можно приобрести предварительно или в день отправления одним из следующих способов:

в кассах пункта продажи “Станция метро “Уручье”;

на автовокзале Борисова и Жодино;

на сайтах infobus.by и ticketbus.by;

в мобильном приложении Infobus.

При это в “Миноблавтотрансе” напомнили: распечатывать билеты, которые купили в Интернете, не нужно.

[info_b]Судя по всему, такие меры перевозчик принял из-за огромных очередей, которые выстраивались ранее. Люди не раз жаловались и обращались в соответствующие инстанции, чтобы как-то решить проблему. Многие утверждали, что иногда (особенно в пятницу и субботу) приходилось ждать больше получаса, чтобы в итоге доехать в Жодино или Борисов. Поможет ли разгрузить станцию метро “Восток” такое решение “Миноблавтотранса”, покажет время.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что Госавтоинспекция Могилёва отчиталась о привлечении к административной ответственности очередного водителя маршрутки. Однако повод для разбирательства с ГАИ оказался не самый тривиальный — 50-летнего водителя уличили в том, что он просматривал видео в TikTok, будучи за рулём маршрутки.

В Могилёве ГАИ наказала водителя маршрутки за просмотр TikTok