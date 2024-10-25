Один из белорусских банков сменил валюту расчётов по картам Visa

Опубликовано: 25.10.2024 15:59 , Обновлено: 25.10.2024

В пресс-службе "Альфа-Банка" сообщили, что с 25 октября меняется валюта расчётов по картам платёжной системы Visa с евро на американские доллары. Речь идёт об операциях за границей (в том числе в зарубежных Интернет-магазинах) и в Беларуси в устройствах других банков (если это касается работы с валютой).

Основное условие конвертации заключается в следующем: если валюта карты и валюта операции не совпадают, при расчётах пластиком системы Visa «Альфа-Банка» появится конверсия через доллары, а не через евро, как раньше. Соответственно, если валюта операции и валюта карты совпадают, конверсия через американскую валюту применяться не будет.

Например, если у вас карта в евро и вы решили совершить покупку в Интернете на сумму 30 евро, со счёта просто спишется эта сумма. В случае, если же карта в белорусских рублях, а вы хотите оплатить что-то в евро, то схема такая: евро пересчитываются в доллары по курсу Visa, после чего доллары пересчитываются в белорусские рубли по курсу платёжных карточек «Альфа-Банка». К слову, причины смены валюты расчётов в финучреждении не рассказали.

Ранее Telegraf.news писал, что белоруска оплатила покупку в евро карточкой в белорусских рублях и через день обнаружила, что с её счета списали “заметно больше”. В “Альфа-Банке”, карточка которого использовалась при покупке, пояснили, в чём дело.

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Кроме того, мы рассказывали, что в “Альфа-Банке” рассказали о новой опции, которая заключается в возможности положить деньги на счёт без использования платёжной карты. Более того, в финучреждении обратили внимание, что отныне подобным образом можно гасить кредиты — также без обращения в отделение.

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