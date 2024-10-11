Один из банков Беларуси разрешил пополнять карту наличными без самой карты. Это как?

Опубликовано: 11.10.2024 13:53 , Обновлено: 11.10.2024

В пресс-службе белорусского "Альфа-Банка" рассказали о новой опции, которая заключается в возможности положить деньги на счёт без использования платёжной карты. Более того, в финучреждении обратили внимание, что отныне подобным образом можно гасить кредиты — также без обращения в отделение.

В “Альфа-Банке” уточнили, что такая функция появилась в банкоматах, где принимают наличные. Для того, чтобы положить деньги на счёт, можно не иметь при себе платёжную карту, но обязательно знать IBAN-номер счёта, который состоит из 28 символов с буквами и цифрами.

Помимо этого, по словам представителей банка, такая же функция будет работать и для погашения кредита. Для того, чтобы пополнить наличными обычные или кредитные счета, нужно:

чтобы они были открыты непосредственно в “Альфа-Банке” в белорусских рублях;

делать это через банкоматы-ресайклеры, которые умеют и выдавать, и принимать наличные;

чтобы сумма одной операции не превышала 2 тысячи белорусских рублей.

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Санкции против “Альфа-Банка”

К слову, ранее мы рассказывали, что власти Великобритании объявили о включении в свой санкционный список ещё одной белорусской компании. На этот раз под ограничения попал белорусский “Альфа-Банк”. Такая информация 3 октября появилась на официальном сайте британского правительства.

В официальном уведомлении в качестве обоснования данного шага британские власти указали на то, что ЗАО «Альфа Банк Беларусь» «получает выгоду от поддержки белорусского государства, продолжая осуществлять соответствующую экономическую деятельность».

Согласно информации, размещённой на сайте британского правительства, с этого момента любые активы или экономические ресурсы банка, а также любых принадлежащим ему и подконтрольных ему компаний в Великобритании будут заморожены. Информацию о таких активах, находящихся в британской юрисдикции, все заинтересованные лица обязаны передавать местным властям.

Ранее Telegraf.news писал, что один из белорусов пожаловался на то, что в банкомате “Белинвестбанка” не смог положить деньги на счёт. По его словам, устройство категорически отказывалось принимать купюры номиналом 100 рублей. Оказывается, речь идёт не о всех банкнотах, а только о тех, что Национальный банк ввёл в обращение два года назад.

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