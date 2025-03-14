Один из белорусских банков решил навсегда закрыть свой интернет-банкинг. Что делать клиентам?

Опубликовано: 14.03.2025 15:06 , Обновлено: 14.03.2025

Несколько белорусских банков анонсировали изменения в своих сервисах и программах, которые могут затронуть многих клиентов. Журналист Telegraf.news разобрался, что именно поменяется и как к этому подготовиться.

Пресс-служба Альфа-Банка заявила, что интернет-банкинг «Альфа Клик» будет работать только до 15 апреля, после чего его закроют. В банке назвали этот сервис «устаревшим», и предложили клиентам перейти на приложение INSNC и его веб-версию для проведения операций в интернете.

В банке заверили, что новые программы позволяют выполнять всё те же действия, которые были доступны через «Альфа Клик».

Кроме того, Альфа-Банк изменил условия программы лояльности «Альфа Бонус». Теперь уровень клиента в программе (а от него зависят доступные «Любимые категории» для начисления кэшбэка) будет определяться по датам проведения операций, а не по датам их отражения на счёте, как это было раньше.

Это изменение должно позволить учитывать операции, совершённые в конце месяца, в соответствующем календарном месяце, а не отражать их на счёте в следующем и при этом не учитывать.

Ещё к первому уровню отныне будут относиться только клиенты, впервые подключившие пакет решений. Клиенты, которые не совершали «квалифицированные» операции, будут отнесены ко второму уровню (с диапазоном объёма операций от 0 до 250 белорусских рублей).

[info_b]Кстати, Альфа-Банк раскрыл, как они подбирают для клиентов «Любимые категории». Они анализируют, где клиент тратил деньги в последние полгода, и на основе этой информации пытаются угадать его предпочтения.[/info_b]

Помимо этого, Сбер Банк предупредил о временной приостановке приёма платежей за ЖКУ в системе ЕРИП в своих кассах. С 17 марта 2025 года такие операции в кассах банка будут возможны только с использованием номера лицевого счета. Это связано с доработкой программного обеспечения.

Альтернативные варианты оплаты — система «СберБанк Онлайн» и устройства самообслуживания. О возобновлении приёма платежей в кассах в прежнем режиме банк пообещал сообщить.

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