Один из белорусских банков объявил о полном отказе от интернет-банкинга. Что предложил клиентам взамен?
Белорусский Технобанк 30 декабря объявил о полном прекращении работы своего интернет-банка. Уже с 3 января 2025 года клиенты не смогут им воспользоваться. Что предложили взамен?
Как пояснили в пресс-службе финансового учреждения, Технобанк решил перевести всех клиентов-физлиц на дистанционное обслуживание в мобильном банке.
Для того, чтобы продолжить дистанционно управлять своими финансами, белорусам придётся устанавливать новое банковское мобильное приложение MyTechno. При этом регистрацию в мобильном приложении решили максимально упростить: войти в систему можно будет под теми же логином и паролем, которые использовались в интернет-банке.
“Все карточки и счета, история операций и выписки будут доступны после регистрации в мобильном приложении MyTechno”, - заверили в банке.
Помимо привычного функционала интернет-банкинга клиентам Технобанка пообещали дополнительные возможности по управлению своими счетами, доступ к онлайн-обменнику и валютному калькулятору и прочие бонусы.
Ранее Telegraf.news рассказал, что Белинвестбанк с 1 января 2025 года отказался от рассылки ежемесячных выписок по счетам платежных карточек на адреса электронной почты. В банке объяснили причину.
Один из белорусских банков предупредил о прекращении рассылки выписок по счетам. Почему?