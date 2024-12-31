Один из белорусских банков объявил о полном отказе от интернет-банкинга. Что предложил клиентам взамен?

Опубликовано: 31.12.2024 10:44 , Обновлено: 31.12.2024

Белорусский Технобанк 30 декабря объявил о полном прекращении работы своего интернет-​банка. Уже с 3 января 2025 года клиенты не смогут им воспользоваться. Что предложили взамен?

Как пояснили в пресс-службе финансового учреждения, Технобанк решил перевести всех клиентов-физлиц на дистанционное обслуживание в мобильном банке.

Для того, чтобы продолжить дистанционно управлять своими финансами, белорусам придётся устанавливать новое банковское мобильное приложение MyTechno. При этом регистрацию в мобильном приложении решили максимально упростить: войти в систему можно будет под теми же логином и паролем, которые использовались в интернет-​банке.

“Все карточки и счета, история операций и выписки будут доступны после регистрации в мобильном приложении MyTechno”, - заверили в банке.

Помимо привычного функционала интернет-банкинга клиентам Технобанка пообещали дополнительные возможности по управлению своими счетами, доступ к онлайн-​обменнику и валютному калькулятору и прочие бонусы.

Ранее Telegraf.news рассказал, что Белинвестбанк с 1 января 2025 года отказался от рассылки ежемесячных выписок по счетам платежных карточек на адреса электронной почты. В банке объяснили причину.

Один из белорусских банков предупредил о прекращении рассылки выписок по счетам. Почему?