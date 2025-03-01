Один из белорусских банков решил брать 20 рублей за возврат ошибочно отправленных денег

Опубликовано: 01.03.2025 16:58 , Обновлено: 02.03.2025

С 1 апреля Альфа-Банк решил ввести новую плату для своих клиентов. Теперь, если пользователь ошибочно переведёт деньги не туда и, что естественно, пожелает исправить ситуацию, за подачу заявления на возврат придется заплатить банку 20 рублей.

Это касается безналичных переводов, сделанных через:

интернет-банкинг «Альфа-Клик»

мобильное приложение InSync

систему ЕРИП

переводы с карты на карту.

Причем неважно, куда клиент отправил деньги — на счет в Альфа-Банке , в другом белорусском банке или даже на карту физлица в иностранном банке (в последнем случае — только если перевод был с карты на карту).

Плату банк собрался взимать за каждое заявление по каждой ошибочной операции.

Кроме того, Белагропромбанк с 25 февраля обновил ограничения по снятию наличных в своих банкоматах с карт, выпущенных иностранными банками. Теперь с одной карты можно снять не более 49 базовых величин в месяц (2 058 рублей). Если нужно снять больше — придется идти в кассу банка с паспортом. К слову, про аналогичные изменения ранее объявляли и некоторые другие банки.

«Беларусбанк» продлил ограничения на снятие наличных с иностранных карт. Но сумму лимита увеличили

МТБанк предупредил о возможных проблемах с добавлением карт банка в электронные кошельки (Apple Pay, Samsung Pay, Swoo Pay). Более того, с 1 апреля это учреждение решило изменить тариф на перевод на карты из некоторых стран через мобильное приложение MTBank Moby. Он будет с комиссией 1.5% (мин. 6.99 рублей).

Белинвестбанк с 28 февраля изменил условия своей программы лояльности «BIB-Bonus» в пакете «Финансовые витамины B». Теперь за покупки в продуктовых магазинах и оплату топлива будет начисляться меньше манибека (1% вместо 2%), а покупка шурупов, болтов, гаек, отвёрток, проводов и подобного вообще исключена из программы.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что, как известно, безотзывный вклад не просто так называется безотзывным. Если уж положил деньги на определённый срок, то будь добр, жди его окончания. Однако что делать, если в жизни случился форс-мажор? В одном из банков Беларуси рассказали, можно ли забрать средства досрочно и что для этого нужно сделать.

Можно ли досрочно забрать безотзывный вклад? В одном из банков Беларуси объяснили