Можно ли досрочно забрать безотзывный вклад? В одном из банков Беларуси объяснили

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Опубликовано: 28.02.2025 13:37 , Обновлено: 28.02.2025

Как известно, безотзывный вклад не просто так называется безотзывным. Если уж положил деньги на определённый срок, то будь добр, жди его окончания. Однако что делать, если в жизни случился форс-мажор? В одном из банков Беларуси рассказали, можно ли забрать средства досрочно, и что для этого нужно сделать.

В пресс-службе банка “Дабрабыт” объяснили, что, согласно статье 182 Банковского кодекса Беларуси, срочный безотзывный депозит могут вернуть досрочно только с согласия вкладополучателя, то есть банка.

Для этого нужно обратиться в финучреждение с заявлением, в котором будет указана причина, обосновывающая необходимость в деньгах. Кроме того, обязательным условием является наличие документов, которые “подтверждали бы достоверность указанных причин”.

Какие причины банк может посчитать обоснованными?

По данным финансового регулятора, банк рассматривает каждый случай индивидуально. Ниже представлен примерный, далеко не полный перечень ситуаций, при наступлении которых белорусам могут пойти навстречу. Конечно, если вы предоставите все необходимые документы.

Свадьба — как владельца счёта, так и его близкого родственника. Увольнение с работы владельца счёта по инициативе нанимателя и отсутствие трудоустройства в течение 2 месяцев. Несчастный случай/ болезнь — в том числе повлекшие нетрудоспособность более одного месяца владельца счёта или его родственников. Порча/ гибель/ утрата имущества. Крупная покупка имущества, например, недвижимости.

“После получения заявления и подтверждающих документов банк рассмотрит возможность досрочного возврата безотзывного депозита. Подать заявление можно, обратившись в любой офис банка с документом, удостоверяющим личность”, — подытожили в пресс-службе “Дабрабыта”.

Ранее Telegraf.news писал, что белорусские банки продолжают повышать процентные ставки по кредитам. На этот раз сразу два крупных финучреждения страны сделали это в отношении программ на учёбу, медицинские услуги, покупку автомобилей и потребительские нужды. Притом где-то размер ставки увеличился более чем на 3%.

До 17,5%. Два банка Беларуси подняли ставки по кредитам на учёбу, медуслуги и авто