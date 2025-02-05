"Беларусбанк" продлил ограничения на снятие наличных с иностранных карт. Но сумму лимита увеличили

Опубликовано: 05.02.2025 17:12 , Обновлено: 05.02.2025

В пресс-службе "Беларусбанка" сообщили о продлении ограничений на снятие наличных в банкоматах. Речь идёт о картах, которые выпущены за пределами нашей страны (в Польше, России, ЕС и т.д.). Правда, если ещё в декабре максимальная сумма, которую можно было снять, составляла 995 рублей, то с 5 февраля лимит увеличили до 2058 рублей в месяц.

В финансовом учреждении объяснили, что изменения касаются суммы снятия наличных с использованием платёжных карточек, эмитированных банками-нерезидентами. Проще говоря, теперь банкоматы “Беларусбанка” не дадут снять больше 2058 рублей в месяц с “пластика”, выпущенного за пределами нашей страны.

Чтобы снять сумму, превышающую данный лимит, можно обратиться в кассу банка с документом, удостоверяющим личность, добавили в учреждении. К слову, ещё в декабре максимально возможная сумма наличных для снятия была в два раза меньше и составляла 995 рублей. С чем связано её увеличение, в “Беларусбанке” не уточнили.

Интересно, что в декабре прошлого года аналогичные меры начали применять и другие финучреждения Республики. Тогда в Нацбанке Беларуси объяснили, что сделали это для «снижения рисков совершения различного рода противоправных действий». Правда, ожидалось, что эта мера временная, и продлится до 1 февраля 2025 года.

Между тем в среду, 5 февраля, в Нацбанке заверили, что “не принимали решения о продлении временных ограничений”, однако добавили: “Вместе с тем банки и иные поставщики платёжных услуг имеют право самостоятельно принимать решения об изменении порядка взаимодействия с клиентами в целях снижения рисков совершения различного рода противоправных действий в отношении граждан и юридических лиц”, передал Интернет-портал Onliner.

Ранее Telegraf.news писал, что “Беларусбанк” внедрил новую систему защиты от мошенничества, которая проверяет реквизиты получателя перед совершением перевода. Теперь, если клиент попытается перевести деньги на счёт или карту, которые ранее фигурировали в мошеннических схемах, операция будет заблокирована. Сделано это для того, «чтобы уберечь клиентов от переводов мошенникам».

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Также мы рассказывали, что в пресс-службе белорусского “Альфа-Банка” сообщили об увеличении комиссий за снятие наличных денежных средств. Начиная с 18 февраля, за проведение данной операции в банкоматах других банков с клиентов спишут ни много ни мало — 4,5 рубля. Отметит, что речь также идёт о банках-партнёрах финансового учреждения.

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