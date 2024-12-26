Один из белорусских банков предупредил о прекращении рассылки выписок по счетам. Почему?
Белинвестбанк предупредил своих клиентов, что с 1 января 2025 года прекращает рассылку ежемесячных выписок по счетам платежных карточек на адреса электронной почты. В банке объяснили причину.
Отказаться от этой услуги решили “в целях повышения безопасности банковских сервисов”. При этом, как рассказали в Белинвестбанке, клиент может сам заказать выписку в мобильном банкинге и интернет-банкинге.
Ее можно запросить в любое время и направить в том числе на электронную почту, [link href=“https://t.me/belinvestbank_official/1320” target=“_blank” rel=“noopener”] заверили [/link] в финучреждении.
Ранее Telegraf.news писал, что Беларусбанк сообщил, что с 20 декабря внес изменения в правила обслуживания банковских карт, выпущенных за пределами Беларуси. Также банк ввел новые ограничения и для белорусов, которые хотят положить деньги на счет через инфокиоск.
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Еще мы рассказывали, что белорус опубликовал в TikTok ролик, в котором пожаловался на то, что у него в обменном пункте банка не приняли 100-долларовую купюру. Комментаторы поделились своими подобными историями, а также лайфхаками, как выйти из ситуации.
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