Беларусбанк предупредил белорусов о новых запретах в своих банкоматах. Кому не дадут снять больше 995 рублей?

Опубликовано: 20.12.2024 19:05 , Обновлено: 20.12.2024

Беларусбанк сообщил, что с 20 декабря внёс изменения в правила обслуживания банковских карт, выпущенных за пределами Беларуси. Также банк ввел новые ограничения и для белорусов, которые хотят положить деньги на счёт через инфокиоск.

Теперь банкоматы Беларусбанка не будут выдавать больше 995 рублей в течение одного месяца, если карта была выпущена за пределами Беларуси. Чтобы снять больше денег, придется брать паспорт и идти в ближайшее отделение Беларусбанка. Впрочем, куда проще - воспользоваться банкоматов другого банка.

Вносить деньги только по паспорту?

Также Беларусбанк запретил белорусам вносить деньги на банковские карты в банкоматах и инфокиосках, если это делается не с помощью именной банковской карты.

“Внесение наличных через банкоматы, инфокиоски для пополнения счетов физических лиц, в том числе через ЕРИП, возможно только с использованием карточки, предполагающей идентификацию ее держателя. Совершить указанную операцию можно в кассах банка при использовании карточки, а также при предъявлении документа, удостоверяющего личность”, - пояснили в Беларусбанке.

Ранее Telegraf.news писал, что “Белагропромбанк” сообщил о том, что с 10 декабря для того, чтобы положить деньги на карту, нужно предоставить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. В четверг, 19 декабря, один из читателей Telegraf.news прислал в редакцию скриншот SMS с аналогичной информацией уже от “Альфа-Банка” , хотя официально об этом нигде не предупреждали.

Ещё один банк Беларуси запретил пополнять счёт без предоставления паспорта