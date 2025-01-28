Один из белорусских банков повысил ставки по вкладам в рублях. На сколько?

Опубликовано: 28.01.2025 11:38 , Обновлено: 28.01.2025

В пресс-службе Беларусбанка сообщили о повышении процентных ставок по вновь оформляемым вкладам в белорусских рублях.

С 28 января 2025 года жители Беларуси смогут разместить новые вклады по повышенной процентной ставке с максимальной доходностью в 14,5% годовых. Точный размер вклада будет зависеть от нескольких условий, например, от того, можно ли пополнять вклад или забрать его досрочно, а также от срока, на который делается вклад.

Так, например, вклад “Правильный выбор” с этого дня можно разместить под следующую процентную ставку:

на 6 месяцев - 11,5% годовых,

на 9 месяцев - 11,7% годовых,

на 13 месяцев 14,1% годовых,

18 месяцев - 13,8% годовых,

24 месяцев - 13,9% годовых,

36 месяцев - 14,05% годовых,

60 месяцев - 14,1% годовых.

[info_b]Подробно ознакомиться с процентными ставками по остальным вкладам можно на сайте банка.[/info_b]

Ранее Telegraf.news сообщал о повышении процентных ставок по вновь оформляемым депозитам в белорусских рублях в”Белгазпромбанке”.

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Также Telegraf.by сообщал о повышении процентов на депозиты в других белорусских банках.

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