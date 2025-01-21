Один из банков поднял ставки по "широкой линейке" вкладов в белорусских рублях. На сколько?

Опубликовано: 21.01.2025 19:40 , Обновлено: 21.01.2025

В пресс-службе "Белгазпромбанка" сообщили о повышении процентных ставок по вновь оформляемым депозитам в белорусских рублях. Так, начиная с 22 января, жители Республики могут "эффективно" разместить "свободные денежные средства" на одном из 9 вкладов по выбору.

По словам представителей “Белгазпромбанка”, теперь депозиты стали “ещё выгоднее”. Там заверили: для того, чтобы “стабильно быть в плюсе”, в финучреждении обновили “широкую линейку” вкладов, ставки на которые доходят максимум до 15,5% годовых. Так, речь идёт о следующих депозитах в белорусской валюте:

«На 45 дней отзывный – выгодный» – 9,0% годовых; «На 3 месяца отзывный – выгодный» – 9,5% годовых; «На 35 дней безотзывный – выгодный» – 10,5% годовых; «На 3 месяца безотзывный – выгодный» – 11,5% годовых; «На 7 месяцев безотзывный – выгодный» – 12,5% годовых; «Марафон» – 15,3% годовых; «Марафон – плюс (безотзывный)» (для нерезидентов) – 15,3% годовых; «На 18 месяцев безотзывный – выгодный» – 15,5% годовых; «На 18 месяцев безотзывный – выгодный плюс» (для нерезидентов) – 15,5% годовых.

Ранее Telegraf.news писал, что вслед за поднятием ставок на кредиты в сфере недвижимости белорусские банки начали повышать процентны и на депозиты. Так, “Белинвестбанк” сделал это сразу в 3 раза, предложив выбрать длительность хранения денежных средств в национальной валюте сроком от 1 до 60 месяцев. Кроме того, поднялись ставки ещё в одном финучреждении — банке “БелВЭБ”.

Один из банков Беларуси в 3 раза повысил ставки по вкладам в рублях

Также мы рассказывали, что в пресс-службе белорусского “Альфа-Банка” сообщили об увеличении комиссий за снятие наличных денежных средств. Начиная с 18 февраля, за проведение данной операции в банкоматах других банков с клиентов спишут ни много ни мало — 4,5 рубля. Отметит, что речь также идёт о банках-партнёрах финансового учреждения.

Один из банков решил снимать с белорусов почти 5 рублей за выдачу наличных. Но это ещё не всё