Один из банков поднял ставки по "широкой линейке" вкладов в белорусских рублях. На сколько?
В пресс-службе "Белгазпромбанка" сообщили о повышении процентных ставок по вновь оформляемым депозитам в белорусских рублях. Так, начиная с 22 января, жители Республики могут "эффективно" разместить "свободные денежные средства" на одном из 9 вкладов по выбору.
По словам представителей “Белгазпромбанка”, теперь депозиты стали “ещё выгоднее”. Там заверили: для того, чтобы “стабильно быть в плюсе”, в финучреждении обновили “широкую линейку” вкладов, ставки на которые доходят максимум до 15,5% годовых. Так, речь идёт о следующих депозитах в белорусской валюте:
- «На 45 дней отзывный – выгодный» – 9,0% годовых;
- «На 3 месяца отзывный – выгодный» – 9,5% годовых;
- «На 35 дней безотзывный – выгодный» – 10,5% годовых;
- «На 3 месяца безотзывный – выгодный» – 11,5% годовых;
- «На 7 месяцев безотзывный – выгодный» – 12,5% годовых;
- «Марафон» – 15,3% годовых;
- «Марафон – плюс (безотзывный)» (для нерезидентов) – 15,3% годовых;
- «На 18 месяцев безотзывный – выгодный» – 15,5% годовых;
- «На 18 месяцев безотзывный – выгодный плюс» (для нерезидентов) – 15,5% годовых.
Ранее Telegraf.news писал, что вслед за поднятием ставок на кредиты в сфере недвижимости белорусские банки начали повышать процентны и на депозиты. Так, “Белинвестбанк” сделал это сразу в 3 раза, предложив выбрать длительность хранения денежных средств в национальной валюте сроком от 1 до 60 месяцев. Кроме того, поднялись ставки ещё в одном финучреждении — банке “БелВЭБ”.
Один из банков Беларуси в 3 раза повысил ставки по вкладам в рублях
Также мы рассказывали, что в пресс-службе белорусского “Альфа-Банка” сообщили об увеличении комиссий за снятие наличных денежных средств. Начиная с 18 февраля, за проведение данной операции в банкоматах других банков с клиентов спишут ни много ни мало — 4,5 рубля. Отметит, что речь также идёт о банках-партнёрах финансового учреждения.
Один из банков решил снимать с белорусов почти 5 рублей за выдачу наличных. Но это ещё не всё