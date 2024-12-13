Один из банков Беларуси в 3 раза повысил ставки по вкладам в рублях

Опубликовано: 13.12.2024 10:22 , Обновлено: 13.12.2024

Вслед за поднятием ставок на кредиты в сфере недвижимости белорусские банки начали повышать процентны и на депозиты. Так, "Белинвестбанк" сделал это сразу в 3 раза, предложив выбрать длительность хранения денежных средств в национальной валюте сроком от 1 до 60 месяцев. Кроме того, поднялись ставки ещё в одном финучреждении — банке "БелВЭБ".

Так, в “Белинвестбанке” изменились процентные ставки по вкладу в белорусских рублях “Личный выбор (безотзывный)” на следующие сроки:

1 месяц – с 2% до 6,5% годовых;

45 дней – с 6% до 6,5% годовых;

18 месяцев – с 14% до 14,3% годовых;

24 месяцев – с 14% до 14,3% годовых;

36 месяцев – с 14% до 14,3% годовых;

60 месяцев – с 14% до 14,3% годовых.

Что касается депозита в национальной валюте под названием “Личный выбор online (безотзывный)”, то его программы в зависимости от сроков изменились следующим образом:

1 месяц – с 2,25% до 7,5% годовых;

45 дней – с 7% до 7,5% годовых;

18 месяцев – с 14,5% до 14,8% годовых;

24 месяца – с 14,5% до 14,8% годовых;

36 месяцев – с 14,5% до 14,8% годовых;

60 месяцев – с 14,5% до 14,8% годовых.

[info_b]Также поднялась ставка по вкладу в белорусских рублях “Детский”: её в “Белинвестбанке” решили увеличить с 14% до 14,5% годовых.[/info_b]

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Тем временем “БелВЭБ” также не остался в стороне и повысил доходность некоторых депозитных программ в белорусских рублях:

вклад “Персональный” – ставка поднялась до 14,7% годовых (ранее 14,2% и 14,0%) для вариантов со сроком размещения 13 и 24 месяцев соответственно; “Безотзывный вклад (оффлайн)” – ставка выросла до 14,6% годовых (ранее 14,2% и 14,0%) для вариантов со сроком размещения 13 и 24 месяцев соответственно; “Безотзывный вклад (онлайн)” – ставка поднялась до 14,7% годовых (ранее 14,5% и 14,3%) для вариантов со сроком размещения 13 и 24 месяцев соответственно.

Где ещё поднялись ставки в рублях?

Белорусский «СберБанк» в начале ноября увеличил размер процентных ставок по некоторым продуктам в национальной валюте. Так, например, доходность депозита «Сохраняй безотзывный в BYN» стала выше:

на 0,75 п.п., и теперь составляет до 10,5% годовых (срок размещения — 90-182 дня);

на 0,5 п.п., и теперь составляет до 8,25% годовых (срок размещения — 2-3 месяца);

на 0,5 п.п., и теперь составляет до 11,25% годовых (срок размещения — 183-273 дня);

на 0,5 п.п., и теперь составляет до 11,5% годовых (срок размещения — 274-365 дней).

Ранее Telegraf.news писал, что в последнее время белорусские банки один за одним начали повышать процентные ставки по кредитам на недвижимость. Несколько дней назад мы рассказывали, что это сделал “Беларусбанк” и “Белинвестбанк”, однако сейчас к ним подтянулись и другие. Так, “БНБ-Банк” увеличил размер ставки по двум своим программам, а “МТБанк” и того больше.

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