Один из белорусских банков ограничил использование своих карт в Интернете

Опубликовано: 24.02.2025 11:18 , Обновлено: 24.02.2025

В пресс-службе банка "БелВЭБ" сообщили, что с 1 марта станут временно недоступны переводы с использованием карт на веб-порталах некоторых партнёров финучреждения. С чем именно это связано и как долго продлится, не уточнили.

Так, речь идёт о приостановлении транзакций по переводу безналичных средств с использованием платёжных карт банка “БелВЭБ” на трёх белорусских веб-порталах:

www.myfin.by и мобильное приложение Myfin; www.mts.by, https://dengi.mts.by и мобильные приложения «МТС Деньги» и «Мой МТС»; https://p2p.rrb.by/.

“Напоминаем, что легко и быстро можно переводить деньги на карты банка “БелВЭБ” или любого банка Республики Беларусь прямо на сайте, в мобильном приложении Up, веб-приложении UP Online”, — добавили в пресс-службе учреждения и пообещали сообщить когда услуга вновь будет доступна.

К слову, ранее Национальный банк Беларуси внёс изменения в правила проведения операций с банковскими картами. По утверждению регулятора, они направлены на «повышение безопасности и информированности клиентов». Постановление Правления Нацбанка № 28 вступит в силу 22 мая 2025 года.

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