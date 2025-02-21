Нацбанк распорядился предупреждать всех белорусов об уголовке. За что?

Опубликовано: 21.02.2025 16:28 , Обновлено: 21.02.2025

Национальный банк Беларуси внёс изменения в правила проведения операций с банковскими картами. По утверждению регулятора, они направлены на «повышение безопасности и информированности клиентов». Постановление Правления Нацбанка № 28 вступит в силу 22 мая 2025 года.

Одно из главных нововведений — обязательное информирование клиентов об уголовной ответственности по статье 222 УК РБ («Незаконный оборот средств платежа и (или) инструментов») до замены старой карточки или оформления новой.

Речь идёт о наказании вплоть до 10 лет лишения свободы за распространение реквизитов банковских карт или данных, позволяющих получить доступ к счетам (по последним поправкам в УК). Это сделано для того, чтобы «повысить осведомлённость граждан», в том числе несовершеннолетних, о последствиях неправомерных действий с карточками.

В Беларуси поменяли наказания для 97 видов преступлений. Для кого отменили тюремное заключение?

Другие важные изменения

Только чипованные карты . Банкам разрешено выпускать карты на физическом носителе только с чипом стандарта EMV. Это более безопасный стандарт, чем магнитная полоса.

. Банкам разрешено выпускать карты на физическом носителе только с чипом стандарта EMV. Это более безопасный стандарт, чем магнитная полоса. Сложная аутентификация . Банки обязаны обеспечить возможность использования многофакторной аутентификации (подтверждение личности двумя и более способами) при проведении операций в интернете.

. Банки обязаны обеспечить возможность использования многофакторной аутентификации (подтверждение личности двумя и более способами) при проведении операций в интернете. Информирование об операциях . Банки смогут информировать клиентов о проведённых операциях только с их предварительного согласия. При этом услуга информирования может быть как платной, так и бесплатной.

. Банки смогут информировать клиентов о проведённых операциях только с их предварительного согласия. При этом услуга информирования может быть как платной, так и бесплатной. Ограничения по операциям . Банки обязаны сообщать клиентам об ограничениях на перечень, суммы и количество операций с картами, а также об изменении списка стран, где действуют ограничения. Раньше это делалось на добровольной основе.

. Банки обязаны сообщать клиентам об ограничениях на перечень, суммы и количество операций с картами, а также об изменении списка стран, где действуют ограничения. Раньше это делалось на добровольной основе. Найдена чужая карта? Нацбанк обязал банки определить, как нужно поступать, если клиент банка нашёл чужую карту и принёс её в банк. «При определении указанного порядка действий банк-эмитент предусматривает блокировку таких карточек по своей инициативе как скомпрометированных» — сказано в документе.

Нацбанк обязал банки определить, как нужно поступать, если клиент банка нашёл чужую карту и принёс её в банк. «При определении указанного порядка действий банк-эмитент предусматривает блокировку таких карточек по своей инициативе как скомпрометированных» — сказано в документе. Уточнение правил блокировки и разблокировки . Конкретизированы случаи признания операций несанкционированными, а также уточнён порядок блокировки и разблокировки карт, в том числе по причине компрометации (когда данные карты могли попасть к мошенникам). Например, если клиент, заблокировавший карту из-за подозрений в компрометации, затем захочет её разблокировать, банк обязан это сделать, если нет заявления клиента о несанкционированной операции и доказательств причастности к мошенничеству.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что один белорусский банк решил подарить пауэрбанк всем, кто выполнит три несложных условия. Другие банки также не остались в стороне.

Беларусбанк пообещал подарить пауэрбанк всем, кто выполнит 3 условия