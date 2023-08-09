Один из банков позволил белорусам переводить деньги на любую карточку мира. Но есть условие

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 09.08.2023 15:16 , Обновлено: 09.08.2023

«Паритетбанк» начал использовать мировой сервис Visa Alias, позволяющий переводить деньги на любую карточку мира. Для этого достаточно знать номер мобильного телефона владельца карты.

Перевести деньги можно на любую денежную карту, но при этом должно быть выполнено одно условие: карточка должна работать в платежных системах Visa и Mastercard, рассказали в банке.

Для того, чтобы воспользоваться сервисом, нужно активировать его в мобильном приложении iParitet.

Один из банков предложил белорусам застраховать питомцев. Какие расходы компенсируют?

В банке отметили, что одно из преимуществ этого сервиса - деньги поступают с карты на карту сразу после перевода. В iParitet совершить эту операцию можно как на карточки банков резидентов, так и банков нерезидентов.

Ранее Телеграф писал, что Нацбанк отозвал лицензию у бывшего «Абсолютбанка» и о том, когда и кто вернёт деньги вкладчикам:

Нацбанк отозвал лицензию у бывшего «Абсолютбанка». Когда и кто вернёт деньги вкладчикам?