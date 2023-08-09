Нацбанк отозвал лицензию у бывшего «Абсолютбанка». Когда и кто вернёт деньги вкладчикам?

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Опубликовано: 09.08.2023 11:51 , Обновлено: 09.08.2023

Национальный банк Беларуси 8 августа отозвал лицензию у ЗАО "ОптиКурс" НКФО", преобразованного в прошлом году из ЗАО "Абсолютбанк". Это связано с решением о ликвидации, которая ранее приняло руководство самой небанковской кредитно-финансовой организации (НКФО). Там рассказали, кто будет возвращать клиентам бывшего банка вклады и в какие сроки нужно обратиться за выплатами до ранее заключенным договорам.

Ещё в прошлом году ЗАО “Абсолютбанк” сменило свой юридический статус на небанковскую кредитно-финансовую организацию и получило новое название “ОптиКурс” НКФО”. Это произошло после того, как “Абсолютбанк” попал под очередные санкции США.

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После этого Нацбанк отозвал у организации спецразрешения на осуществление банковской деятельности по отдельным банковским операциям, а 8 августа - и новую лицензию от 15 марта 2023 года.

После того, как “ОптиКурс” НКФО” решил самоликвидироваться, все полномочия по его управлению были переданы обществу с ограниченной ответственностью “Лигал Ашуренс”. Именно оно будет разбираться со всеми вопросами, возникающими у бывших клиентов.

Руководство “ОптиКурс” НКФО” заявило, что все физические лица (в том числе индивидуальные предприниматели), чьи текущие (расчетные) банковские счета были закрыты банком 4 июля 2022 года, сейчас имеют право обратиться с заявлением о выплате гарантированного возмещения банковских вкладов (депозитов) по ранее заключенным договорам. На это у них есть почти четыре года - до 2 июля 2027 года. Обращаться можно в две организации:

Агентство по гарантированному возмещению банковских вкладов (депозитов) физических лиц;

банк-поверенный ОАО “Банк Дабрабыт”.

Подробную информацию, в том числе, о месте, времени и порядке возмещениявкладов бывшим клиентам “Абсолютбанка”, разместили на официальном сайте Агентства по ссылке.

[info_b]В Беларуси за сохранность денежных средств физических лиц по вкладам в банках и возмещение 100% суммы вклада в случае отзыва Нацбанком лицензии у определенного банка отвечает специально созданное для этих целей Агентство по гарантированному возмещению банковских вкладов.[/info_b]

В “ОптиКурс” НКФО” также пояснили, что требования кредиторов будут принимать в течение 2 месяцев с даты официального опубликования информации о том, что юрлицо находится в процессе ликвидации, то есть до 27.09.2023.