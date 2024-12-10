Один из белорусских банков начал требовать паспорт, чтобы положить деньги на счет

Опубликовано: 10.12.2024 16:27 , Обновлено: 10.12.2024

Белагропромбанк сообщил, что с 10 декабря для того, чтобы положить деньги на счет физического лица, нужно будет предъявить документ, удостоверяющий личность. А это в том числе, конечно, паспорт.

В банке [link href=“https://www.belapb.by/about/press-tsentr/novosti/ob-identifikatsii-platelshchikov-fizicheskikh-lits-pri-prieme-nalichnykh-denezhnykh-sredstv-v-prikho-10-12/” target=“_blank” rel=“noopener”] рассказали [/link], что документ понадобится в его приходо-расходных кассах при внесении наличных для их зачисления на текущий счет физлица, которое не является индивидуальным предпринимателем.

Кроме паспорта гражданина Беларуси, в Республике документы, удостоверяющие личность, - это:

вид на жительство в Республике Беларусь,

удостоверение беженца,

идентификационная карта гражданина Республики Беларусь,

биометрический вид на жительство в Республике Беларусь иностранного гражданина,

биометрический вид на жительство в Республике Беларусь лица без гражданства.

Ранее Telegraf.news писал, что два белорусских банка — Банк РРБ и Сбер Банк (Беларусь) — объявили в начале декабря о введении ограничений на снятие наличных в своих банкоматах. Лимиты установили только для карт, выпущенных банками-нерезидентами.

До 1950 рублей в месяц. Ещё два белорусских банка ввели ограничения на снятие наличных с иностранных карт в своих банкоматах

Также мы рассказывали, что Беларусбанк привязал срок погашения задолженности по некоторым овердрафтным кредитам к численности населения городов и поселков. Как следствие, теперь жители малых городов смогут погашать свои кредиты в два-три раза дольше, чем жители столицы или других крупных городов.

Беларусбанк привязал срок некоторых кредитов к численности населения городов. Кому дал 4 года?