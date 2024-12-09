До 1950 рублей в месяц. Ещё два белорусских банка ввели ограничения на снятие наличных с иностранных карт в своих банкоматах

Опубликовано: 09.12.2024 15:32 , Обновлено: 09.12.2024

Два белорусских банка - Банк РРБ и Сбер Банк (Беларусь) - объявили в начале декабря о введении ограничений на снятие наличных в своих банкоматах. Лимиты установили только для карт, выпущенных банками-нерезидентами.

Так, ограничения в банкоматах Банка РРБ начнут действовать с 10 декабря 2024 года. Как пояснили в финансовом учреждении, с завтрашнего дня снять в их банкоматахс карт банков-нерезидентов можно будет не более 1950 белорусских рублей за календарный месяц.

Практически такой же суммой с 1 декабря 2024 года ограничены и пользователи банкоматов белорусского Сбер Банка. Там по картам, эмитированным банками-нерезидентами, в месяц теперь можно снимать не более 49 базовых величин, что на сегодняшний день равнозначно сумме в 1960 рублей .

В Сбер Банке пояснили, что данный лимит составляют как белорусские рубли, так и операции в иностранной валюте. В этом случае расчёт суммы операции ведётся по курсу Нацбанка.

[info_b]Отметим, что не или иные ограничения на снятие наличных с карт банков-нерезидентов действуют в большинстве белорусских банков. Кроме того, некоторые банки также дополнительно взимают комиссию за снятие наличных с “чужих” карт. Точную сумму комиссии и лимитов на наличные стоит уточнять в колл-центре конкретного банка.[/info_b]

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Белгазпромбанк предупредил клиентов о проблемах с картами из-за санкций США. Но только в России