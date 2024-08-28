Белорусский банк предложил бесплатно получить 10 новых школьных тетрадей. Как?

Опубликовано: 28.08.2024 15:15 , Обновлено: 28.08.2024

Белорусский "Альфа-Банк" объявил акцию к началу учебного года. Со среды, 28 августа, любой из школьников или их родителей может обменять старые исписанные тетради на новые. Всё, что нужно, — это собрать макулатуру и принести её в одно из трёх отделений в Минске или областных центрах. Однако нужно поторопиться: запас тетрадей ограничен.

В пресс-службе “Альфа-Банка” рассказали, что готовы принять в дар любые исписанные тетради: толстые, тонкие, в клетку или линейку. По словам инициаторов акции, они отправят их на переработку, а взамен порадуют школьников и родителей новыми тетрадями. Кроме того, белорусам пообещали бонус — набор модных наклеек.

“Гора исписанных школьных тетрадей занимает место в рабочем столе вашего ребёнка? Расставайтесь с ними экологично! В отделениях “Альфы” за старые тетрадки можно получить новую, красную, с классным мишкой. Теперь повод зайти в банк есть не только у взрослых и серьёзных”, — отметили в пресс-службе.

Условия акции следующие: одна старая тетрадь в обмен на одну новую (96 листов). При этом если принести целую гору макулатуры, взамен выдадут не больше 10 штук на человека. Также в “Альфа-Банке” уточнили, что запас ограничен, поэтому нужно поторопиться. По словам пользователей соцсетей, в одном из отделений Минска они закончились уже через 3 часа.

“На Дзержинского, 119 тетрадей нет, зря ехали. Задумка хорошая, но реализация никакая. Зря потратили время”, — выразил негодование один из жителей столицы, на что ему ответили в банке: “Получилась большая активность, поэтому тетрадки так быстро закончились…”

Акция действует в трёх офисах столицы в микрорайонах “Каменная горка”, “Малиновка” и “Уручье” (ул. Притыцкого, 97; пр. Дзержинского, 119 и пр. Независимости, 168/2), а также в областных центрах по адресу:

Брест: ул. Советская, 56;

Витебск: пр. Людникова, 16а;

Гродно: ул. Ожешко, 6а;

Гомель: пр. Ленина, 51;

Могилёв: ул. Первомайская, 42.

Что предложил школьникам “Статусбанк”?

Тем временем “Статусбанк” объявил о скидках на покупки в двух мебельных магазинах страны. В финучреждении рассказали, что на сегодняшний день действует рассрочка или кредит на срок до 36 месяцев. При этом в сети магазинов “Аксамiт” можно приобрести товары со скидкой до 45%, а в мебельных магазинах сети Meko.by — до 7%. Речь идёт о компьютерных столах, гарнитурах в детскую, гостиную и т.д.

Ранее Telegraf.news писал, что с нового учебного года Минобразования Беларуси ввело для школьников факультатив, цель которого — научить ребят основам духовно-нравственной культуры и патриотизма. Занятия предусмотрены для учеников 8 и 9-х классов, а их количество составляет 35 часов (1 раз в неделю). В министерстве считают, что факультатив сформирует у старшеклассников “духовное развитие” и “патриотическое сознание”.

Минобразования Беларуси дало школьникам 35 часов, чтобы научиться «раскаянию, смирению и кротости». Это как?