Один из банков дал белорусским пенсионерам 32 дня, чтобы забрать подарок в 30 рублей. Как получить?
В пресс-службе банка "БелВЭБ" рассказали об акции, которая продлится до 30 сентября 2024 года. Чтобы получить 30 белорусских рублей на покупки в продуктовых магазинах, пенсионерам нужно оформить специальную карту в любом из отделений страны. В финучреждении рассказали, что сделать это можно абсолютно бесплатно.
Так, для того, чтобы получить подарок в виде 30 белорусских рублей, нужно прийти в отделение банка “БелВЭБ” и подключить пакет услуг «Движение» с оформлением заявления о перечислении пенсии. Выпуск и обслуживание карты осуществляется бесплатно и, по словам представителей банка, за это предусмотрен ряд дополнительных бонусов:
- бесплатное обслуживание карты с возвратом денег от покупок до 5%;
- бесплатное снятие наличных в сумме до 1000 рублей в месяц в банкомате любого банка;
- начисление дохода (3% годовых) за хранение денег на счёте;
- выгода 10% и 12% на услуги частных медцентров “Нордин” и “Эксана”;
- выгода 10% на покупки в магазинах “Зялёная крама” и 8% — в аптечной сети “Зелёная аптека”.
После нехитрых манипуляций в банке пообещали подарить те самые 30 белорусских рублей на продукты. Потратить их можно в трёх сетях магазинов страны: “Евроопт», «Хит! Стандарт» и «Хит! Экспресс».
Ранее Telegraf.news писал, что белорусский “Альфа-Банк” объявил акцию к началу учебного года. Со среды, 28 августа, любой из школьников или их родителей может обменять старые исписанные тетради на новые. Всё, что нужно, — это собрать макулатуру и принести её в одно из трёх отделений в Минске или областных центрах. Однако нужно поторопиться: запас тетрадей ограничен.
Белорусский банк предложил бесплатно получить 10 новых школьных тетрадей. Как?