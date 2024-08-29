Один из банков дал белорусским пенсионерам 32 дня, чтобы забрать подарок в 30 рублей. Как получить?

Опубликовано: 29.08.2024 14:03 , Обновлено: 30.08.2024

В пресс-службе банка "БелВЭБ" рассказали об акции, которая продлится до 30 сентября 2024 года. Чтобы получить 30 белорусских рублей на покупки в продуктовых магазинах, пенсионерам нужно оформить специальную карту в любом из отделений страны. В финучреждении рассказали, что сделать это можно абсолютно бесплатно.

Так, для того, чтобы получить подарок в виде 30 белорусских рублей, нужно прийти в отделение банка “БелВЭБ” и подключить пакет услуг «Движение» с оформлением заявления о перечислении пенсии. Выпуск и обслуживание карты осуществляется бесплатно и, по словам представителей банка, за это предусмотрен ряд дополнительных бонусов:

бесплатное обслуживание карты с возвратом денег от покупок до 5%;

бесплатное снятие наличных в сумме до 1000 рублей в месяц в банкомате любого банка;

начисление дохода (3% годовых) за хранение денег на счёте;

выгода 10% и 12% на услуги частных медцентров “Нордин” и “Эксана”;

выгода 10% на покупки в магазинах “Зялёная крама” и 8% — в аптечной сети “Зелёная аптека”.

После нехитрых манипуляций в банке пообещали подарить те самые 30 белорусских рублей на продукты. Потратить их можно в трёх сетях магазинов страны: “Евроопт», «Хит! Стандарт» и «Хит! Экспресс».

Ранее Telegraf.news писал, что белорусский “Альфа-Банк” объявил акцию к началу учебного года. Со среды, 28 августа, любой из школьников или их родителей может обменять старые исписанные тетради на новые. Всё, что нужно, — это собрать макулатуру и принести её в одно из трёх отделений в Минске или областных центрах. Однако нужно поторопиться: запас тетрадей ограничен.

Белорусский банк предложил бесплатно получить 10 новых школьных тетрадей. Как?