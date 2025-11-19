Один из банков снизил до 3,5% ставку по кредиту на BELGEE для одной категории белорусов

Опубликовано: 19.11.2025 13:47 , Обновлено: 19.11.2025

Белагропромбанк снизил проценты по кредиту на автомобили марки Belgee до 3,5% годовых для одной категории покупателей. Узнали, кому пообещали льготу, сколько длится грейс-период и сколько придётся платить по кредиту после окончания льготного периода.

Новая льгота для желающих оформить автокредит в Белагропромбанке появилась с 17 ноября. Льготную ставку в 3,5% годовых предложили для семей, воспитывающих детей-инвалидов. Однако рассчитывать на такую ставку эти белорусы могут только при покупке самых недорогих, базовых моделей в линейке белорусско-китайского производителя, а именно:

S50 Standard Plus (цена на него сегодня стартует от 52 900 рублей);

X50 Standard (от 61 900 рублей);

X70 Comfort Plus (от 77 900 рублей).

Прокредитовать банк готов до 90% стоимости любой из этих моделей на 10 лет. По общему правилу, льготная ставка будет действовать только первые три года, остальной период платить проценты на оставшуюся сумму кредита придётся в разы больше. С четвертого года ставка по кредиту составит уже 15,25% годовых (впрочем, кредит можно выплатить досрочно, чтобы не платить ещё шесть лет большие проценты за пользование деньгами банка).

Впрочем, даже полная ставка для данной категории остаётся меньше, чем ставка для остальных клиентов, не подпадающих под категорию льготников. Для них стандартная ставка по автокредиту на Belgee в Белагропромбанке составляет 16,25%, а ставка первые три года - 3,9%. При этом прокредитовать до 100% стоимости авто банк готов только одну модель - S50, по остальным моделям за счёт кредита можно закрыть лишь 60-75% стоимости авто.

Ранее Telegraf.news рассказал, что недавно снизил проценты по автокредиту на покупку Belgee и ещё один белорусский банк - Беларусбанк. Снижение ставки затронуло все модели, производимые на заводе под Борисовом - X50, X70, X80, S50.

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Кстати, по одной из них - седанам BELGEE S50 и их китайским оригиналам Geely Emgrand - компания «БЕЛДЖИ» недавно объявила масштабную отзывную кампанию.

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