Белорусам снизили ставку кредита на BELGEE: выгодно ли новое предложение?

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Опубликовано: 05.11.2025 11:46 , Обновлено: 05.11.2025

"Беларусбанк" объявил о снижении процентной ставки по кредитам на покупку автомобилей BELGEE (модели X50, X70, X80, S50), производимых пол Борисовом. Реклама говорит о «ставке 5%», но как это будет выглядеть на практике для кошелька?

Главный нюанс, который важно помнить: низкая ставка действует не весь срок кредита.

Первый этап (первые 3 года): Действует льготный период (грейс-период). В это время ставка действительно составляет 5% годовых.

Второй этап (последующие 7 лет): После окончания грейс-периода ставка резко вырастает до 16,25% годовых.

Допустим,вы взяли кредит на 10 лет. Первые три года вы платите по низкой ставке, а вот следующие семь — по высокой, почти в 3.5 раза выше. Основная долговая нагрузка придется как раз на этот второй период.

Что с первоначальным взносом?

Здесь тоже есть важные ограничения, о которых стоит знать до похода в салон:

Модели X50 и X80: банк даст в кредит не более 60% от стоимости автомобиля. То есть минимум 40% от цены машины вам нужно будет заплатить своими деньгами.

Модель X70: можно получить кредит на 75% от стоимости. Ваш первоначальный взнос — от 25%.

Модель S50: это единственная машина, на которую можно получить кредит на 100% стоимости. Первоначальный взнос не требуется.

Какие еще есть условия?

Кредит можно получить без справки о доходах, но только если ваша официальная «чистая» зарплата не превышает 25 базовых величин. Если вы получаете больше, справку почему-то все равно придется предоставить.

При этом заявку можно подать онлайн через интернет-банкинг, что экономит время.

Стоит ли брать?

На самом деле, такое предложение может быть выгодным, если вы:

Четко понимаете, что основная финансовая нагрузка ляжет на вас после первых трех лет.

Рассчитываете, что через 3 года вы сможете без проблем платить по повышенной ставке, или планируете погасить большую часть долга досрочно как раз к окончанию грейс-периода.

Имеете сбережения на солидный первоначальный взнос (для всех моделей, кроме S50).

А лучше, прежде чем подписывать договор, попросите менеджера банка распечатать для вас полный график платежей на все 10 лет. Так вы воочию увидите, сколько составит ваш ежемесячный платеж до и после повышения ставки, и примете взвешенное решение.