BELGEE объявила об отзыве седанов S50. Владельцы рассказали, как идёт - "Там деталька на 50 рублей"

Опубликовано: 17.11.2025 10:41 , Обновлено: 17.11.2025

Белорусская компания СЗАО «БЕЛДЖИ», которая собирает под Борисовом машины на базе китайских Geely, официально сообщила о начале масштабной отзывной кампании. Речь идёт о легковых седанах BELGEE S50, китайские оригиналы которых называются Geely Emgrand. Причем, все работы будут проведены абсолютно бесплатно для владельцев, заверили на борисовском заводе.

Кампания носит название «Замена компонентов системы вентиляции топливного бака» и затронет машины, сошедшие с конвейера в период с 3 августа 2023 года по 4 июля 2025 года . Именно их владельцам должны поступить приглашения от официальных дилерских центров BELGEE и Geely.

«Риск деформирования топливного бака»

Как выяснилось, проблема кроется в крышке заливной горловины бензобаков машин. На некоторых автомобилях “при определенных обстоятельствах” клапан вентиляции может работать некорректно. Это, в свою очередь, приводит к появлению отрицательного давления (вакуума) в системе.

Впрочем, как подчеркивают на заводе, проблема проявляется в «крайне редких случаях». Однако последствия могут быть серьезными: при долговременной работе есть риск деформации бензобака. Компоненты топливного насоса могут касаться его внутренней поверхности и, как следствие, повредить.

Интересно, что в России тоже объявили об отзывной кампании для Geely Emgrand – но там речь шла о машинах, напрямую поставляемых из Китая. Росстандарт тогда назвал количество: 17 736 автомобилей, проданных с 1 ноября 2023 года. Однако ещё в сентябре на «БЕЛДЖИ» уверяли, что в седанах белорусской сборки — BELGEE S50 — подобных проблем не заметили.

Что нужно знать владельцам?

По словам представителей компании, суть кампании заключается в простой замене крышек топливных баков. Все работы, подчеркивает производитель, будут выполнены на безвозмездной основе. Это, кстати, стандартная практика в таких ситуациях.

Читатели Телеграфа подтвердили отзывную кампанию.

“Мы сами обращались в прошлом месяце. Муж заметил, что топливо показывает не так, как изначально - то ли датчик врёт, то ли проблема с этим клапаном. Заподозрили неладное. Ну и муж отслеживает такие новости - сначала отзыв в РФ начался, потом и у нас начали отзывать. Нам сначала всё проверили - сказали всё ок. А через две недели позвонили - сказали приезжать на замену этого лючка. Неделю назад поменяли”, - рассказала владелица BELGEE S50.

“Там деталька на 50 рублей, но, конечно, сами не поменяем - с гарантии слетим. Пришлось 2 недели ждать, пока очередь подойдёт. И, кстати, помогло - теперь датчик топлива не врёт, показывает чётко, как на новой”, - уточнила читательница Telegrag.news.

Владельцы могут уже сейчас проверить, относится ли их автомобиль к партии отзыва. Для этого, как уточнили в «БЕЛДЖИ», достаточно:

Связаться с любым официальным дилером BELGEE или Geely;

Или [link href=“https://belgee.by/news/realizaciya-otzyvnoj-kampanii-dlya-nekotoryh-avtomobilej-belgee-s50-geely-emgrand” target=“_blank” rel=“nofollow noopener”] проверить [/link] на официальном сайте, заполнив VIN-код.

В своём обращении белорусско-китайский завод заверил, что отзыв автомобилей – это не что-то из ряда вон выходящее. «Стандартная мировая практика для обеспечения безопасности и предотвращения возможных неисправностей», – заявили в СЗАО «БЕЛДЖИ».