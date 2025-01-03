Один из белорусских банков открыл в Минске круглосуточное digital-отделение. Что это такое?

Опубликовано: 03.01.2025 16:56 , Обновлено: 03.01.2025

Приорбанк открыл новое отделение в "формате digital" в Минске на проспекте Дзержинского, 122, рядом со станцией метро «Малиновка». Там заявили, что офис ориентирован на обслуживание физических лиц, и в нем есть круглосуточная зона самообслуживания.

Digital-отделение — это формат банковского офиса, ориентированный на самообслуживание клиентов, пояснили в банке. А значит, в таком отделении нет привычных касс, но, как отметили в Приорбанке, специалисты помогут решить любые финансовые вопросы: оформить кредит, открыть вклад, совершить перевод или выпустить карточку. В общем, почти все то же самое, что можно сделать и в приложении.

В круглосуточной зоне самообслуживания установили платёжно-справочные терминалы, банкоматы и приёмщик выручки для юридических лиц.

«Отделения трансформируются с учётом цифровой реальности — в них уже не нужны кассы. Фокус — на возможности самостоятельно решить финансовый вопрос в любое время суток, что особенно важно для густонаселённого района. Все эти тренды нашли отражение в digital-отделении в Малиновке, которое стало для Приорбанка 11-м в таком формате», — прокомментировали в банке.

Для посетителей предусмотрели зоны ожидания и детский уголок. Также не забыли и о безбарьерной среде. На входе смонтировали пандус для людей с ограниченными возможностями и родителей с детскими колясками.

Digital-отделение Приорбанка на проспекте Дзержинского, 122, работает в будние дни с 11:00 до 19:00. Зона самообслуживания открыта круглосуточно.

Ранее Telegraf.news писал, что другой белорусский банк объявил о полном прекращении работы своего интернет-​банка.

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