Один из банков разрешил белорусам переводить деньги "в любой сумме" по всему миру. Сколько комиссия?

Опубликовано: 20.02.2025 10:25 , Обновлено: 20.02.2025

В пресс-службе "Приорбанка" сообщили о "расширении возможностей" для осуществления международных переводов в евро. Так, с 24 февраля белорусы могут перечислить любую сумму получателям по всему миру. По крайней мере, так заверили в финучреждении. Журналисты Telegraf.news посмотрели размер комиссии и узнали, от чего она зависит.

В “Приорбанке” рассказали, что перевести деньги в евро можно в любой сумме, но при этом сами же указали некоторые лимиты. Например, для транзакций в российских рублях минимальная сумма составляет 10 тысяч, а для евро и других валют — 3000 белорусских рублей в эквиваленте на дату совершения платежа.

Какая комиссия?

Что касается взимания платы банку за подобную услугу, она варьируется в зависимости от валюты перевода:

в российских рублях – 0,5% (при этом минимальный размер комиссии — 50 белорусских рублей, а максимальный — 500),

в евро — 0,8% (минимум — 200 белорусских рублей, максимум — 2500),

в другой иностранной валюте – 0,5% (минимально могут списать 50 белорусских рублей, а максимально — 500).

Также в банке предупредили: “Возможны ограничения в прохождении платежей при оплате товаров, связанных с сырой нефтью и нефтепродуктами, автомобилями, электронными товарами, продукцией из древесины со стороны банков-корреспондентов”.

К слову, ранее “Приорбанк” повысил размер минимальной комиссии, взимаемой финансовым учреждением за получение международных переводов SWIFT. Новые тарифы начали действовать с 27 января. Журналисты Telegraf.news посмотрели, кому придётся платить банку от 120 рублей, а кому — все 200.

Приорбанк резко поднял минимальную комиссию за переводы в долларах и евро. Кому придётся заплатить от 200 рублей?

Кроме того, накануне в “Приорбанке” сообщили об изменении комиссий за сервисное обслуживание счетов. Начиная с 1 апреля, у некоторых белорусов ежемесячно будут списывать от 500 до 12 тысяч рублей. Правда, речь идёт лишь о счетах в иностранной валюте — долларах, евро, злотых и т.п.

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