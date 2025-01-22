Приорбанк резко поднял минимальную комиссию за переводы в долларах и евро. Кому придётся заплатить от 200 рублей?

Опубликовано: 22.01.2025 08:25 , Обновлено: 22.01.2025

Приорбанк резко повысил размер минимальной комиссии, взимаемой финансовым учреждением за получение международных переводов SWIFT. Новые тарифы начнут действовать со следующего понедельника, 27 января. Журналисты Telegraf.news посмотрели, кому придётся платить банку от 120 рублей, а кому - все 200.

За выдачу переводов в иностранной валюте банк, как правило, взимает стандартную комиссию в 3%, однако минимальная комиссия для каждой валюты - своя. Меньше всего она для российских рублей - всего 15 белорусских при переводе 1 000 000 российских рублей. На сумму свыше этого комиссия фиксированная и к тому же сниженная - всего 2% от перевода.

А вот для переводов в евро и долларах теперь минимальные комиссии сильно отличаются. Если сумма перевода небольшая - до 35 евро или до 60 долларов - банк будет взимать всё те же фиксированные 3%, а для сумм свыше этих значений размер минимальной комиссии будет весьма ощутимым для кармана:

свыше 35 евро - 120 рублей,

свыше 60 долларов - 200 рублей.

Таким образом, переводить суммы, чуть превышающие этот порог, для белорусов становится просто невыгодным. Ведь те же 60 долларов, за которые уже придётся платить минимальную комиссию, по нынешнему курсу равняются как раз 200 рублям, то есть отдать банку за перевод придётся собственно всю сумму перевода. Чтобы сделать транзацкию целесообразной, а минимальная комиссия была равноценна 3%, которые обычно берёт за эту операцию банк, сумма перевода должна составлять от 2 тыс. долларов.

[info_b]Ознакомиться со всеми актуальными тарифами банка можно на сайте учреждения по ссылке.[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказал, что другой белорусский банк, Альфа-Банк, с 18 февраля начал брать с клиентов комиссию за снятие наличных денежных средств в банкоматах других банков, ни много ни мало — 4,5 рубля.

Один из банков решил снимать с белорусов почти 5 рублей за выдачу наличных. Но это ещё не всё