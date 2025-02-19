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Спишут 500 рублей? Один из крупных банков Беларуси объявил об изменении комиссий за обслуживание счетов

Спишут 500 рублей? Один из крупных банков Беларуси объявил об изменении комиссий за обслуживание счетов
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В пресс-службе "Приорбанка" сообщили об изменении комиссий за сервисное обслуживание счетов. Начиная с 1 апреля, у некоторых белорусов ежемесячно будут списывать от 500 до 12 тысяч рублей. Правда, речь идёт лишь о счетах в иностранной валюте — долларах, евро, злотых и т.п.

Так, с 1 апреля “Приорбанк” повысил размер комиссий за сервисное обслуживание счетов клиентов в долларах, евро, злотых, фунтах стерлингов, швейцарских франках и шведских кронах с суммарным среднедневным остатком от 30 до 50 тысяч долларов. Проще говоря, плата составит:

  • 500 рублей — для счетов с остатком от 30 до 50 тысяч долларов включительно (первое удержание платы будет в мае 2025),
  • 750 рублей — для счетов с остатком от 50 до 100 тысяч долларов включительно,
  • 1500 рублей — для счетов с остатком от 100 до 200 тысяч долларов включительно,
  • 2500 рублей — для счетов с остатком от 200 до 300 тысяч долларов включительно,
  • 4500 рублей рублей — для счетов с остатком от 300 до 500 тысяч долларов включительно,
  • 9000 рублей — для счетов с остатком от 500 до 1 миллиона долларов включительно,
  • 12000 рублей — для счетов с остатком от 1 миллиона долларов и выше.

К слову, ранее “Приорбанк”  сообщил о том, что в скором времени их клиенты получат возможность снимать наличные денежные средства со своих кредитных карточек. Причём сделать это можно будет не только в кассе банка, но и в банкоматах (в том числе принадлежащих другим финансовым учреждениям), а также в отделениях “Белпочты”.

Новую услугу пообещали запустить с 24 февраля 2025 года. На снятие наличных с кредитки без взимания комиссии будет установлен лимит в 1000 рублей в день. Если же вам потребуется снять большую сумму, придётся заплатить комиссию: в банкоматах, кассах “Приорбанка” и отделениях Белпочты она составит 3% от суммы (но не менее 5 рублей).

Комиссия предусмотрена и для снятия наличных через кассы и банкоматы других банков:

  • для снятия рублей — 3% (но не менее 5 рублей),
  • для иностранной валюты — 3% (но не менее 7 рублей).

Ранее Telegraf.news писал, что в среду, 19 февраля, “Беларусбанк” поднял ставку по кредиту на приобретение недвижимости “Ипотека Экспресс”. И если на общих основаниях изменения не столь существенные, то для тех, кто стоит на учёте нуждающихся в улучшении жилищных условий, проценты стали значительно больше.

«Беларусбанк» второй раз за 3 месяца поднял ставку по кредиту на жильё. На сколько?

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