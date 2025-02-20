Один из банков предупредил о нерабочих банкоматах в течение 4 дней по всей Беларуси

Опубликовано: 20.02.2025 11:53 , Обновлено: 20.02.2025

В пресс-службе "Банка Дабрабыт" сообщили, что в связи с проведением технических работ на протяжении четырёх дней, с 24 по 27 февраля, по всей Беларуси будут недоступны банкоматы. По словам представителей финансового учреждения, это необходимо для обновления системы.

Для того, чтобы снять наличные, в банке посоветовали обращаться непосредственно в кассы отделений “Банка Дабрабыт”, расположенные на территории страны. Кроме того, это можно сделать в других банкоматах, правда, с комиссией (с вас спишут как минимум 5 рублей).

К слову, ранее один из крупнейших банков Беларуси — “Белгазпромбанк” — объявил о продлении акции “ПенсиON с комфортом”, которая должна была завершиться 31 декабря 2024 года. В пресс-службе финучреждения снова пообещали подарить каждому желающему по 50 рублей, если он выполнит простое условие — напишет заявление на получение пенсии.

Белорусский банк снова пообещал пенсионерам «комплимент» в размере 50 рублей. Как получить?

Также мы рассказывали, что “Приорбанк” объявил акцию для некоторых жителей нашей страны, пообещав каждому по 25 рублей “на что-нибудь приятное”. Правда, получить бонус могут не все: для этого нужно быть не старше 21 года и не иметь ранее открытого счёта в финучреждении. Ещё одно условие — оформить банковскую карту (в пресс-службе заверили, что это бесплатно).

Один из банков пообещал белорусам подарок 25 рублей «на что-нибудь приятное». Какие условия?