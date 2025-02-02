Один из банков пообещал белорусам подарок 25 рублей "на что-нибудь приятное". Какие условия?

Опубликовано: 02.02.2025 15:58 , Обновлено: 02.02.2025

Белорусский "Приорбанк" объявил акцию для некоторых жителей нашей страны, пообещав каждому по 25 рублей "на что-нибудь приятное". Правда, получить бонус могут не все: для этого нужно быть не старше 21 года и не иметь ранее открытого счёта в финучреждении. Ещё одно условие — оформить банковскую карту (в пресс-службе заверили, что это бесплатно).

Так, до 31 марта 2025 года молодёжи предложили безвозмездно оформить карту Visa Classic, которая, по словам представителей “Приорбанка”, даёт возможность рассчитываться везде, в том числе за границей и с помощью ApplePay, а также участвовать в программах лояльности и получать бонусы.

Для того, чтобы получить 25 рублей, нужно не иметь действующих счетов в банке на начало месяца, в котором будет открыт счёт c выпуском карточки Visa Classic в рамках акции. Подарок пообещали зачислить не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем открытия счёта. Если дата выпадает на выходной или праздник, зачисление переносится на следующий рабочий день, уточнили в пресс-службе.

Там добавили, что схитрить и оформить сразу несколько карточек для того, чтобы стать обладателем куда большей суммы, нельзя. Одна акция — один бонус, то есть 25 рублей.

А где пообещали 50 рублей для пенсионеров?

Ранее один из крупнейших банков Беларуси — “Белгазпромбанк” — объявил о продлении акции “ПенсиON с комфортом”, которая должна была завершиться 31 декабря 2024 года. В пресс-службе финучреждения снова пообещали подарить каждому желающему по 50 рублей, если он выполнит простое условие — напишет заявление на получение пенсии.

Для того, чтобы получить денежный подарок в размере 50 белорусских рублей, нужно прийти в любое отделение «Белгазпромбанка» и написать заявление на пенсионное обслуживание. Сделать это необходимо до 30 июня 2025 года. В пресс-службе детально [link href=“https://belgazprombank.by/personal_banking/actions/pensionnoe-obsluzhivanie-s-komfortom-denezhnyy-podarok-50-rubley/” target=“_blank” rel=“noopener”] объяснили [/link] порядок действий:

оформить заявление о перечислении пенсии или пособия на базовый счёт, открытый в банке; оформить карточку Visa Cashalot Комфорт (бесплатно); получить 50 рублей после первой пенсии.

«Для получения денежного подарка необходимо получить не менее одной выплаты пенсии или пособия на базовый счёт в период анализа таких зачислений», — сообщили в финансовом учреждении. Там добавили, что выплата своеобразного «комплимента» будет осуществляться до 30 сентября 2025 года.

Ранее Telegraf.news писал, что одна из торговых сетей Беларуси объявила акцию, согласно которой в некоторых магазинах Минска можно закупиться со скидкой 7% на весь чек. Журналисты Telegraf.news разузнали условия, а также посмотрели, где можно приобрести товары со скидками до 50 и даже до 70%.

Торговая сеть объявила «скидку на весь чек» для белорусских водителей. А что предложили всем остальным?