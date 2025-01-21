Белорусский банк снова пообещал пенсионерам "комплимент" в размере 50 рублей. Как получить?

🔄 Обновлено

Опубликовано: 21.01.2025 17:38 , Обновлено: 22.01.2025

Один из крупнейших банков Беларуси — "Белгазпромбанк" — объявил о продлении акции "ПенсиON с комфортом", которая должна была завершиться 31 декабря 2024 года. В пресс-службе финучреждения снова пообещали подарить каждому желающему по 50 рублей, если он выполнит простое условие — напишет заявление на получение пенсии.

Обновлено Изначально в новости была допущена неточность по поводу суммы бонусного зачисления. Как уточнили в пресс-службе "Белгазпромбанка", каждый пенсионер, выполнивший все условия акции, на свой счёт получит денежный подарок в размере 50 рублей .

Для того, чтобы получить денежный подарок в размере 50 белорусских рублей, нужно прийти в любое отделение “Белгазпромбанка” и написать заявление на пенсионное обслуживание. Сделать это необходимо до 30 июня 2025 года. В пресс-службе детально объяснили порядок действий:

оформить заявление о перечислении пенсии или пособия на базовый счёт, открытый в банке; оформить карточку Visa Cashalot Комфорт (бесплатно); получить 50 рублей после первой пенсии.

“Для получения денежного подарка необходимо получить не менее одной выплаты пенсии или пособия на базовый счёт в период анализа таких зачислений”, — сообщили в финансовом учреждении. Там добавили, что выплата своеобразного “комплимента” будет осуществляться до 30 сентября 2025 года.

Ранее Telegraf.news писал, что с 1 февраля 2025 года пенсии в Беларуси должны вырасти в среднем на 10%. Соответствующий указ 20 января подписал президент Беларуси Александр Лукашенко. В Министерстве труда и социальной защиты, в свою очередь, озвучили среднюю сумму, которую должны будут получать белорусские пенсионеры, начиная со следующего месяца.

Лукашенко подписал указ о повышении пенсий на 10%. Сколько в среднем будут получать с 1 февраля?

Также мы рассказывали, что Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси определило тарифы, согласно которым некоторых пенсионеров обяжут заплатить за получение пенсий на почте или при доставке на дом. Речь идёт о тех, кто не хочет получать ежемесячные выплаты в банке, и касается лишь определённых категорий населения.

До 8,5 рублей. МАРТ установил тарифы для белорусов, которые хотят получать пенсии на почте или на дом. Кого не коснётся?