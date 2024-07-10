Максимум — 200 рублей. В "Беларусбанке" рассказали, в каких магазинах можно снять деньги с карты вместо банкоматов

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 10.07.2024 16:36 , Обновлено: 25.04.2025

В пресс-службе "Беларусбанка" напомнили, что теперь деньги с карты можно снять не только в банкоматах и отделениях банка, но и в некоторых магазинах Беларуси. Для этого нужно обратиться в ближайшую торговую точку и поискать на кассе специальную наклейку с зелёным кошельком. Она означает, что магазин подключён к сервису выдачи наличных, и здесь можно снять необходимую сумму. Правда, если она не превышает установленный лимит.

В пресс-службе подчеркнули, что сумма в рамках одной операции не должна быть больше 5 БВ (на сегодняшний день это 200 рублей). При этом по картам “Беларусбанка” комиссия за снятие наличных не взимается. Касательно других белорусских банков, об этом лучше узнать заранее, позвонив на горячую линию.

“Сегодня в сельской местности и городах с населением до 20 тысяч человек к сервису подключено более 2400 магазинов. С момента внедрения сервиса в 2020 году уже проведено 430 тысяч операций на общую сумму 30 миллионов рублей”, — отметили в пресс-службе “Беларусбанка”.

Так выглядит зелёная наклейка на кассе в магазине, где можно снять наличные с карты

Воспользоваться услугой и снять наличные можно в магазинах Ошмянского мясокомбината, универсамах “Байкальский” и “Тракторозаводской”, торговых точках Брестского чулочного комбината, агрокомбината “Дзержинский”, Гродненского стеклозавода, точках “ГродноТоргСервис”, сети магазинов “Зоосфера”, аптеках “Фармация” и др. Интересно, что наиболее крупные торговые сети, такие как “Евроопт”, “Корона”, “Алми”, “Санта”, “Маяк” и “Копеечка” к сервису не подключены.

[info_b]Полный список магазинов-партнёров можно посмотреть на сайте “Беларусбанка”, то есть здесь. Для этого нужно выбрать область и город.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что в пресс-службе белорусского “СберБанка” сообщили об изменениях, которые затронут некоторых клиентов с 1 августа. В частности, руководство банка решило уничтожать платёжные карты белорусов, если их “съел” банкомат или другое устройство самообслуживания, к которым, например, относятся терминалы для оплаты.

В «СберБанке» назвали причину, по которой будут уничтожать карточки белорусов