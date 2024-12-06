Один из банков предупредил белорусов о недоступности на протяжении 9 часов банкоматов и покупок в интернете

Опубликовано: 06.12.2024 15:34 , Обновлено: 06.12.2024

В Приорбанке сообщили, что в субботу, 7 декабря, они запланировали провести технологические работы. Из-за этого в определенные часы нельзя будет воспользоваться банкоматами этого банка, совершить покупки в интернете по карте и не только.

Техработы решили провести, чтобы, как [link href=“https://t.me/priorbankby/759” target=“_blank” rel=“noopener”] утверждают [/link] в Приорбанке, пользоваться его сервисами и рассчитываться по карточке можно было “еще комфортнее и безопаснее”.

Так, с 00:00 до 09:00 7 декабря будут недоступны:

операции в банкоматах и платежно-справочных терминалах банка,

сервисах дистанционного обслуживания и интернет-банке,

платежи по карточкам Приора в интернет-магазинах и на сайте E-Pay.

А с 03:00 до 10:00 , по информации организации, нельзя будет воспользоваться мобильным приложением Prior Online и интернет-банком Приорбанка.

Ранее Telegraf.news писал, что, по информации одного белорусского банка, его чат-бот в Telegram подделали и используют этот фейковый ресурс для получения личной информации клиентов и доступа к их финансам.

«Чтобы получить доступ к финансам» — Один из банков предупредил белорусов о фейковом чат-боте в Telegram

Также мы рассказывали, что белорусские банки с 3 декабря повысили процентные ставки по кредитам на покупку или строительство жилья. Так, выросли проценты по ипотечным кредитам Беларусбанка (в прошлый раз повышали всего три месяца назад), а также по кредитам Белинвестбанка.

Белорусские банки подняли ставки по кредитам на жилье. На сколько?