Один из банков предложил белорусам "высокий доход". Где пообещали прибыль от 0,7%?

Опубликовано: 22.10.2024 18:12 , Обновлено: 22.10.2024

Банк "БелВЭБ" поднял процентные ставки по ряду депозитных продуктов в долларах и белорусских рублях. В пресс-службе финансового учреждения сообщили, что с 22 октября "высокий доход" в национальной валюте может составить 14,3% годовых, а в американской – до 0,7% годовых. К слову, ранее подобные решения приняли и в других банках.

На сегодняшний день «БелВЭБ» предлагает 4 вклада в белорусских рублях и 3 — в долларах. В пресс-службе финучреждения сообщили, что с 22 октября ставки по одним из них выросли, а по некоторым, наоборот, упали. Так, изменения затронули следующие банковские продукты:

«Безотзывный вклад (оффлайн)»:

в белорусских рублях ставка снизилась на 0,8 п.п. до 8,9% годовых (3 месяца) и выросла на 0,2 п.п. и на 0,4 п.п. до 14% годовых (13 и 24 месяца соответственно);

в долларах ставка выросла на 0,1 п.п. до 0,7% годовых (24 месяца).

«Безотзывный вклад (онлайн)»:

в белорусских рублях ставка снизились на 0,9 п.п. до 9% годовых и на 0,1 п.п. до 11% годовых (3 и 7 месяцев соответственно) и выросла на 0,3 п.п. и на 0,5 п.п. до 14,3% годовых (13 и 24 месяца соответственно;

в долларах ставка выросла на 0,1 п.п. до 0,7% годовых (13 месяцев).

«Персональный»:

в белорусских рублях ставка снизились на 0,9 п.п. до 9% годовых и на 0,1 п.п. до 11% годовых (3 и 7 месяцев соответственно) и выросла на 0,2 п.п. и на 0,4 п.п. до 14% годовых (13 и 24 месяцев соответственно).

А что у других?

«Беларусбанк» с 10 октября также повысил процентные ставки по вновь принимаемым срочным банковским вкладам в белорусских рублях. В пресс-службе финансового учреждения отметили, что доходность некоторых из них выросла до 14%:

«Сберегай онлайн» – ставка выросла на 1,8 п.п. до 10,3% годовых и на 0,8 п.п. до 11,3% годовых для вариантов со сроком размещения 4 и 7 месяцев соответственно. «Дамский каприз (безотзывный)» – ставка увеличилась на 0,5 п.п. до 14% годовых для варианта со сроком на 2 года. «Безотзывный для нерезидентов» – ставка поднялась на 2,5 п.п. до 10% годовых, на 1,5 п.п. до 10,5% годовых и на 1 п.п. до 11% годовых для вариантов со сроком 3, 6 и 9 месяцев соответственно.

По некоторым депозитам в белорусских рублях «РРБ-Банка» ставки [link href=“https://www.rrb.by/vkladi” target=“_blank” rel=“noopener”] увеличились [/link] а 0,8 п.п. до 14,4% годовых. Речь идёт о:

«Безотзывный на 13 месяцев в BYN»;

«RRB-online BYN 13 месяцев капитализация»;

«RRB-online BYN 13 месяцев проценты на счёт».

В «Паритетбанке» ставки по вкладу «Безотзывный Online» в белорусских рублях [link href=“https://www.paritetbank.by/private/deposit/byn/” target=“_blank” rel=“noopener”] стали [/link] выгоднее:

на 2 п.п. до 12,1% годовых для варианта со сроком размещения 9 месяцев;

на 1,5 п.п. до 13,6% годовых для вариантов со сроком 370 дней и 13 месяцев;

на 1 п.п. до 12,1% и 14,1% годовых для вариантов со сроком 11 и 15 месяцев соответственно.

Кроме того, выросли ставки по вкладу «Стабильный доход» в белорусских рублях, а именно:

на 2 п.п. до 12% годовых для варианта со сроком размещения 9 месяцев;

на 1,5 п.п. до 13,5% годовых для вариантов со сроком 370 дней и 13 месяцев;

на 1 п.п. до 12% и 14% годовых для вариантов со сроком 11 и 15 месяцев соответственно.

Ранее Telegraf.news писал, что в «ВТБ-Банке» сообщили о снижении процентных ставок по автомобильным кредитам. В финучреждении отметили, что теперь новую или подержанную машину можно приобрести под 15,9% годовых на первые три месяца и 17,7% — на весь оставшийся период. Таким образом, ставка в «ВТБ-Банке» снизилась на 1.2 п.п.

Один из банков снизил ставки по кредитам на авто. Под какие проценты белорусы могут купить машину?